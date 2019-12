El presupuesto de la UCO para 2020 sube un 5,7% y supera los 174 millones de euros

La partida de los gastos de personal es la de mayor cuantía de la UCO; no en vano, concentra el 60,3% del total del presupuesto, una cantidad "suficiente para atender las necesidades previstas según las retribuciones y efectivos actuales, la previsión de un incremento del 2,5% de las retribuciones, los planes de promoción y Ofertas de Empleo Público aprobadas, tanto del personal docente e investigador como de Administración y Servicios, los créditos correspondientes a aquellos acuerdos firmados en el ámbito de las universidades andaluzas y el 1,35% de la masa salarial que se destina a acción social", según la Universidad. En lo que respecta al capítulo II de gastos corrientes en bienes y servicios, presenta en su globalidad una subida del 8,11% respecto al ejercicio anterior.

Reestructuración departamental

El consejo de gobierno de la UCO ha acordado la nueva estructura departamental de la institución, que pasa de los 52 existentes en la actualidad a 43 para el año 2020. Dicha reestructuración da cumplimiento al nuevo reglamento que establece el procedimiento para la creación, modificación y supresión de Departamentos en los casos de no alcanzar el número mínimo de profesorado establecido por el Claustro el pasado 18 de septiembre y que fija en doce profesores con vinculación permanente y a tiempo completo. Los objetivos docentes y las líneas de investigación no se verán afectados por esta reestructuración departamental, puesto que se respetarán minuciosamente los contenidos de todos los Planes de Estudio de la Universidad de Córdoba inmersos en la oferta de titulaciones y las líneas de investigación de cada uno de los grupos registrados en la UCO. La nueva estructura no supondrá ninguna merma de las actividades docentes e investigadoras llevadas a cabo por las áreas, departamentos y grupos de investigación.