Un preso de la cárcel de Córdoba ataca con una cuchilla a un funcionario y a varios internos

Nueva agresión a un funcionario por parte de un preso en el centro penitenciario de Alcolea, en Córdoba capital. En esta ocasión, como ha informado este miércoles el sindicato CSIF, el altercado lo ha protagonizado un interno del módulo 12 que, al parecer, desobedeció de forma activa las órdenes del personal y se dirigió corriendo hacia el patio del módulo alterando gravemente la convivencia del departamento. Allí extrajo una cuchilla, con la que agredió a varios internos y, posteriormente, al funcionario que trataba de controlar la situación, causándole lesiones en la espalda, ha relatado CSIF.

El trabajador fue trasladado a un hospital de la capital para su valoración médica, además de recibir parte facultativo en el propio centro. La central sindical tiene constancia de que, afortunadamente, el funcionario se encuentra "fuera de peligro", aunque sufre "fuertes dolores" en la espalda como consecuencia del ataque.

La central sindical ha exigido a la dirección del centro el "traslado inmediato" de este interno a otro establecimiento más adecuado. Asimismo, CSIF indica que “esta agresión no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la dejadez institucional que sufre el colectivo de trabajadores penitenciarios por parte de la Secretaria General y, a su vez, directamente, del Ministerio del Interior”.

CSIF exige medios de autoprotección

El sindicato denuncia con contundencia esta nueva agresión y vuelve a exigir al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la adopción de "medidas reales y urgentes" para proteger a los profesionales penitenciarios. Algunas de estas actuaciones solicitadas son el reconocimiento oficial del personal penitenciario como agentes de autoridad el refuerzo de efectivos en los módulos y dotación de medios de autoprotección adecuados, la revisión del modelo penitenciario actual, una mayor agilidad y una actualización en la aplicación de sanciones disciplinarias efectivas a internos reincidentes, una formación continua y especializada, que se cubran el 100% de los puestos vacantes y la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo.

CSIF ha ofrecido su "apoyo absoluto" al compañero agredido y al conjunto de la plantilla del centro penitenciario y ha recordado que seguirá denunciando "sin descanso" cada ataque y cada negligencia que ponga en peligro las vidas de estos profesionales.