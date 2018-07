El presidente anuncia a Lorite para la Diputación y ratifica a Bellido

El recién elegido nuevo presidente nacional del PP, Pablo Casado, pasó ayer por Córdoba en el que fue su primer acto oficial en Andalucía ratificando a José María Bellido como candidato a la Alcaldía de Córdoba y anunciando que Andrés Lorite será la propuesta del partido para presidir la Diputación. "En Córdoba se ha demostrado que el PP sabe gobernar. Lo hizo con un magnífico alcalde como José Antonio Nieto. Y lo va a volver a hacer cuando José María Bellido sea el próximo alcalde", sentenció Casado, quien en un lapsus añadió que "Andrés Bellido será nuestro hombre en la Diputación".

Obviamente, el líder nacional del PP se refería a Andrés Lorite, quien, nadando a contracorriente de todo el PP provincial, se postuló a favor de la candidatura de Pablo Casado en el proceso de primarias jugándoselo todo a una carta. La mayoría de los dirigentes del PP cordobés apoyaron en las primarias la candidatura de María Dolores de Cospedal, como fue el caso del presidente de honor del mismo, exalcalde de Córdoba y exsecretario de Estado de Interior del último gobierno de Mariano Rajoy, José Antonio Nieto, para posteriormente, cuando Cospedal se quedó fuera, apoyar a Pablo Casado. Con este respaldo, Lorite gana peso en el PP cordobés, ya que Casado dejó ayer claro que es hombre de su total confianza en la provincia y cuenta con él como aspirante a presidir la Diputación, un anuncio inusual hasta ahora en las filas populares.

El portavoz de los populares en la Diputación fue el coordinador de la candidatura a las primarias del ahora líder nacional en Córdoba. Y Casado no olvida a quienes, como Lorite, desde un primer momento estuvieron a su lado en ese sprint contra sorayistas y cospedalistas. Tanto es así que no olvidó agradecer ese apoyo -en su intervención en la Junta Directiva del PP andaluz en Córdoba-, además de a Lorite, al alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz), José Ortiz; al alcalde de Mairena del Alcor (Sevilla), Ricardo Sánchez ; el coordinador de su candidatura en Málaga, Juande Villena; y el teniente de alcalde y concejal de Economía de Guarromán (Jaén), Erik Domínguez, entre otros. "Nosotros vamos a respetar, por supuesto, el resultado de los congresos provinciales y regionales, y a los candidatos. Creo que fue un acierto tenerlos ya nombrados", dijo Casado antes de ser recibido entre aplausos en la Junta Directiva del PP andaluz en Córdoba y alguna que otra cara no tan alegre, como la del exsubdelegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Andalucía, Antonio Sanz. Con estas palabras bendecía la opción de José María Bellido, quien ya hace meses que el PP provincial adelantó que optaría a la Alcaldía de la ciudad. Lo de Lorite, esa pequeña recompensa a quien ha sido un baluarte de su candidatura a las primarias en Córdoba, es algo nuevo.

Casado llegó a esa Junta Directiva del PP andaluz después de citar a los medios a las espaldas del Mercado Victoria, en donde estuvo acompañado por miembros del partido a nivel nacional. Junto a Casado estaban, por ejemplo, el exportavoz en el Congreso y diputado nacional por Jaén, Rafael Hernando; la exministra de Empleo y diputada nacional por Huelva, Fátima Báñez; y el presidente regional del partido, Juanma Moreno, declarado sorayista del que dijo que es el mejor candidato que el PP para optar a la presidencia de la Junta de Andalucía. También estuvo acompañado del secretario de Organización del partido, Javier Maroto, además del presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y de los portavoces populares en el Ayuntamiento y la Diputación, José María Bellido y Andrés Lorite, a los que allí ratificó y anunció. Tras el encuentro con los medios, en el paseo hacia la junta directiva se le sumaron jóvenes alcaldes como el de Cabra, Fernando Priego, y el de Pozobanco, Santiago Cabello. No faltaron cordobeses que en ese camino le dieron la enhorabuena por su nuevo cargo. En el hotel donde se celebró la junta directiva del PP andaluz le esperaban, entre otros, el exalcalde de Córdoba y exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a quienes su apoyo final vía Cospedal les ha reportado ser flamantes miembros de la nueva Dirección Nacional del partido.