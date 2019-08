El precio de un piso en Córdoba se encarece un 60% si tiene piscina

El verano cordobés es conocido por las altas temperaturas que baten récords, año tras año. Para combatir el calor, las mejores opciones son el aire acondicionado o piscina en casa. No obstante, la oferta de pisos con piscina no es muy extensa en Córdoba, donde solamente el 13,9% de pisos en venta tienen el extra de poder darse un chapuzón.

Esto quiere decir que, aproximadamente, una de cada diez viviendas disponibles para su adquisición tienen piscina, según un informe elaborado recientemente por el portal inmobiliario Idealista.

Sin embargo, los problemas no acaban. Precisamente, la escasez de pisos con piscina encarece notablemente el precio de este tipo de propiedad. En el caso de Córdoba capital, el sobreprecio de este tipo de viviendas alcanza el 59,9%, respecto a las que no disponen de piscina. En definitiva, el anhelo de tener una piscina para combatir el calor en una ciudad como Córdoba, se ha convertido en un lujo al que no todos pueden aspirar.

Asimismo, este apreciado extra es de los mejores pagados en Andalucía. Este tipo de vivienda solo es mejor pagado en Huelva, donde sólo el 2% de los pisos disponen de piscina y el sobreprecio se eleva al 73,4%.

En el lado opuesto, en Cádiz apenas existe sobreprecio, al 2,9%. No obstante, sólo un 0,4% de las viviendas tienen el extra. A la capital gaditana le sigue Granada, como la segunda ciudad con el precio más bajo de la comunidad autónoma, que alcanza el 22,4% de sobreprecio para el 11,2% de los pisos.

Según el estudio publicado por Idealista, el precio medio de un piso con piscina –se excluyen los chalets– en España es de 275.693 euros, mientras que, en aquellas viviendas que no cuentan con esta comodidad, el precio se reduce hasta los 191.041 euros.

Por otro lado, vivir en un ático es otro de los sueños de muchas familias. Los áticos ofrecen mejores vistas, terraza e independencia, al no contar con vecinos por encima. Sin embargo, estas cualidades se deben pagar, y bien. Adquirir un ático es, de media en España, un 26% más caro que comprar un piso en plantas intermedias. En Córdoba, este sueño supera la media nacional hasta el 34,4%. Esta exclusividad viene determinada por la escasa oferta, ya que apenas un 7,8% de las ofertas se anuncian como áticos.