El PP ganaría las próximas municipales en Córdoba al borde de la mayoría absoluta

El PP y José María Bellido repetirían victoria en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023 en Córdoba capital, algo que ya ocurrió en 2019, aunque en esta ocasión se quedarían a solo un paso de la mayoría absoluta, por lo que tendrían que volver a buscar apoyos para garantizar la gobernabilidad de la ciudad, si bien en unas condiciones más ventajosas que entonces. Así lo determina la encuesta realizada por la propia formación durante la primera quincena de este mismo mes de septiembre, que estima también que los populares conseguirían casi el 43% de los votos.

Estos datos refrendarían el trabajo que el PP y Bellido han realizado en la capital en la presente legislatura, ya que en 2019 la victoria de los populares fue por la mínima sobre el PSOE (nueve concejales por ocho), con apenas un 3% más de votos. La estimación este septiembre, a escasos ocho meses de las municipales, es mucho más favorable para el alcalde y su grupo; lograría 14 concejales, por los seis de los socialistas, por lo que se quedaría a solo uno de la mayoría absoluta. Todo tras haber subido un 13% el apoyo de los ciudadanos en forma de voto (del 29,6% al 43,9%), pasando a sumar más del doble que el primer partido de la oposición, que se quedaría en un 20,0%, tras caer más de seis puntos.

Según la encuesta realizada por el Partido Popular para Córdoba, con un total de 405 entrevistas que le otorgan un error de más menos el 4,5%, tras populares y socialistas, la siguiente formación tanto en estimación de voto como en concejales sería Unidas Podemos (16,1% y seis, uno más de los conseguidos en 2019 por IU y Podemos), seguida de Vox (12,2% y tres, uno más que en los últimos comicios). La encuesta mantiene a Ciudadanos con un concejal tras sumar un 5,3% de los sufragios, por lo que perdería cuatro pero se mantendría en el Ayuntamiento.

El mismo estudio sitúa a José María Bellido como el líder más conocido por los ciudadanos, apenas con unos puntos de ventaja sobre la socialista Isabel Ambrosio, que no repetirá en las municipales al haber dado el paso al Parlamento de Andalucía. Pedro García (IU), Cristina Pedrajas (Podemos), Isabel Albás (Cs) y Paula Badanelli (Vox) quedarían ya muy lejos. Hay que recordar que el alcalde es, de momento, el único candidato confirmado por su partido para los comicios de mayo de 2023, pues el resto de las formaciones aún no ha designado quién será el encargado de encabezar la plancha. Igualmente Bellido es el líder con una mejor valoración entre los encuestados -García obtiene la peor-, si bien destaca que en líneas generales más de la mitad de los encuestados ha optado por no emitir calificación.

La encuesta, realizada por teléfono y con una muestra aleatoria por barrios y cuotas de edad de mayores de 18 años con derecho a voto, recoge que casi la mitad de los entrevistados considera que la ciudad va por "buen o muy buen camino", mientras que el 25% se sitúa en el lado opuesto. Es más, llama la atención que, si bien un 30% ve que la capital ha mejorado con el cogobierno del PP y Cs, hasta un 45% ve a Córdoba igual que antes de su llegada a Capitulares, mientras que un 21% la ve peor que entonces. Todo a pesar de que la gestión es considerada buena o regular por dos de cada tres encuestados.

Unos ciudadanos que aprueba la mayoría de aspectos sobre los que se les cuestionó, aunque otorga un suspenso al número de aparcamientos que hay en la ciudad. Los items más valorados, con más de un siete sobre diez, son el suministro de agua, el transporte público y la recogida de basuras. La seguridad, la dotación de zonas verdes e infantiles y la situación de los polígonos industriales suman más de seis puntos, mientras que los aprobados más raspados se los llevan la limpieza de las calles y la dotación de zonas deportivas suficientes.