La Policía Local de Córdoba interpuso solo 29 denuncias por saltarse la medida anticovid los días 24 y 25

La Policía Local de Córdoba interpuso solo 29 denuncias por incumplir las medidas anticovid los días 24 y 25 de diciembre, es decir, la conocida como tardebuena y el día de Navidad. A pesar de las imágenes que pudieron verse en la calles de la ciudad, con sitios a rebosar como la plaza de la Corredera o la avenida Barcelona, el Ayuntamiento ha resaltado la "responsabilidad" de los cordobeses, a tenor de los datos de las multas registradas.

Concretamente, en el segundo turno del jueves 24 se interpusieron dos denuncias por no llevar mascarilla y una a un establecimiento de hostelería por incumplir el horario de cierre a las 18:00. En el tercer turno de ese día las multas fueron por incumplir el toque de queda (17), no llevar mascarilla (tres), no colaborar con los agentes en el cumplimiento de las medidas covid (dos) y molestias a los vecinos en un domicilio (una).

En el tercer turno del viernes 25 de diciembre se efectuaron dos denuncias por molestias a los vecinos y una por incumplir el toque de queda.

Según ha resaltado el teniente alcalde delegado de Seguridad del Consistorio, Miguel Ángel Torrico, han sido días tranquilos "sin especial incidencia", toda vez que se redoblaron los esfuerzos dentro de la plantilla de la Policía Local (con el apoyo de la Policía Nacional) para atender todos los asuntos que pudieran surgir en jornadas previsiblemente complicadas.

Por ello, Torrico ha dicho que hay que "felicitarse", pero "no bajar la guardia" porque aún quedan varios días de celebración.

El también delegado de Presidencia ha recordado que, a día de hoy, Córdoba cuenta con unos datos "relativamente mejores que los de hace unos días", en cuanto a la incidencia del coronavirus, pero ha pedido un ejercicio más de responsabilidad para evitar un posible y "temido" rebrote después del día de Reyes.