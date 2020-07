Podemos celebra su inclusión en los consejos de administración del Imgema, Imdeco y el Imdeec

El Grupo Municipal de Podemos Córdoba formará parte con voz y voto, a partir de septiembre, de los consejos de administración de los institutos municipales de Medio Ambiente (Imgema), Deportes (Imdeco) o de Empleo y Desarrollo Económico (Imdeec), según ha indicado la portavoz de la formación morada en el Consistorio, Cristina Pedrajas. "Llevamos solicitándolo un año, desde el inicio de la Corporación, como representantes legítimos que somos de una parte de la ciudadanía, aunque nuestro afán es que toda la ciudad salga beneficiada", ha apuntado la edil de Podemos.

De los seis grupos municipales que conforman la actual corporación municipal, "dos no estábamos y por eso habíamos insistido en que, al menos, se nos invitara con voz y sin voto, porque creemos que tenemos cosas muy interesantes que aportar y, también, ser partícipes directos de la información que se ponga sobre la mesa y no tener que enterarnos tarde y mal de lo que se hubiera hablado en el seno de los consejos, de modo que en algunos plenos hemos acudido sin conocimiento alguno de lo que se estaba cociendo".

Según Pedrajas, si los gerentes de los respectivos institutos municipales no invitaban a esos dos grupos era porque ponían como excusa una modificación previa de los estatutos. "No les faltaba cierta razón, pero bien podían haber tenido la buena voluntad de permitirnos estar presentes para aportar y enriquecer esas reuniones, aunque sin poder de decisión, pero afortunadamente los estatutos ya se han adecuado a la realidad y se supone que en septiembre podremos formar parte por fin de estos consejos", ha asegurado, antes de añadir que, de este modo, "es la ciudad la que saldrá ganando con un punto de vista, el nuestro, fresco y renovado". En efecto, todavía queda pendiente el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), "que tiene que ser la alma máter de la cultura de la ciudad", donde aún no se ha llevado a cabo la modificación pertinente de estatutos. "Esperemos que en un futuro próximo también podamos estar, porque tenemos muchas y buenas ideas para impulsar la cultura en la capital", ha dicho la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento. Según Pedrajas, "estamos aquí elegidos por ciudadanos y ciudadanas de Córdoba, a los que escuchamos personalmente, para trasladar sus preocupaciones y sus ideas a cada una de estas instituciones realmente importantes para el desarrollo de la vida de la ciudad".