La provincia de Córdoba sigue perdiendo población: Casi 32.000 vecinos menos en los últimos diez años

La última revisión del padrón no deja lugar a dudas. La despoblación en la provincia de Córdoba sigue vigente y no se frena, sino que se afianza, a tenor de los últimos datos que aparecen recogidos en la revisión del padrón publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sólo en el último año, en el conjunto de la provincia hay empadronadas un total de 772.464 personas en algunos de los 77 de municipios -incluida la capital- que la integran. Hace dos décadas, en 2002, esa cifra era de 775.944 inscritos en el padrón. Es decir, que la pérdida de vecinos ha caído en 3.480 personas en este tiempo.

A pesar de que se trate de una cifra no muy elevada y que puede responder a las propias muertes registradas en todos estos años, además de las causadas por la pandemia en el último año, si la diferencia se hace respecto a 2012, el dato es mucho mayor, porque en este tiempo se han perdido casi 32.000 vecinos. No en vano, en el padrón de hace una década los inscritos en la provincia de Córdoba eran un total de 804.498. En términos porcentuales, esta sangría demográfica significa una reducción del padrón del 3,4% en una década.

Por otra parte, los municipios que han ganado población en el último año son los menos en este nuevo recuento del patrón publicado por el INE. Entre ellas se encuentran La Carlota, que no deja de ganar vecinos un año más. Este municipio de la Vega del Guadalquivir cuenta ahora con 14.324 vecinos y hace justo un año eran 14.228 vecinos, frente a los 13.595, el equivalente a 96 más. La cercanía con la capital cordobesa y el precio más bajo de la vivienda es uno de los motivos por los que este municipio aumenta su población poco a poco cada año.

Fuente Palmera, también en la Vega del Guadalquivir, es otra de las poblaciones que ha visto aumentar su padrón en el último año con 76 inscritos más, al pasar de 9.803 en 2021 a los 9.879 actuales. A estos dos municipios se suma Almodóvar del Río, que también gana vecinos en el último año, en concreto, 57. La población cuca empadronada al cierre de 2022 es de 8.093 vecinos.

En menor medida, aunque también han ganado habitantes se encuentran otras localidades como Conquista, una de las más dañadas por la despoblación en el conjunto de la provincia. En este caso, ha ganado ocho vecinos y son ya 380 sus residentes. En el mismo grupo se encuentra Alcaracejos, también en la comarca de Los Pedroches, donde se han inscrito doce vecinos más y son ya 1.493.

A pesar de que ha perdido población en el último año, Lucena sigue siendo el municipio con más vecinos de la provincia con un total de 42.645, un 0,6% menos de vecinos respecto a 2021. No obstante, Lucena desde 2012 no ha bajado de los 42.000 empadronados y la pérdida de vecinos no ha sido muy significativa en el este tiempo.

Más de 20.000 habitantes

Otro dato a destacar es el hecho de todas las poblaciones con más de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba han visto mermado su padrón respecto a 2021. Un caso significativo es el de Cabra, ya que está a punto de perder esa condición, puesto que en el padrón de 2022 aparecen inscritos 20.097 vecinos, frente a los 20.245 de hace apenas un año, es decir, que en este tiempo ha perdido 148 habitantes.

Y es que rebajar la frontera de los 20.000 habitantes supondría un descenso notable de recursos, servicios y bienestar para esta localidad de la comarca de la Subbética, tal y como le ocurrió ya a Baena, en la Campiña Este.

En la Campiña Sur, por su parte, se mantiene por encima de los 20.000 habitantes Puente Genil, aunque también ha perdido vecinos en el último año, al pasar de 29.767 del padrón de 2021 a los 29.748 del actual. En esta comarca también se encuentra Montilla, con 22.490 vecinos al término de este ejercicio, si bien, en el padrón de hace justo un año la cifra de empadronados era de 22.633.

Palma del Río, en la Vega del Guadalquivir, es otra de las localidades de la provincia con más de 20.000 habitantes y los sigue superando, con 20.810, aunque en el último ejercicio ha perdido un centenar de vecinos. En este grupo de municipios se encuentra también Priego de Córdoba, en la Subbética, con 22.092 inscritos en el último padrón, frente a los 22.251 del año pasado.

Los municipios más pequeños

Esta revisión del padrón también pone de manifiesto que Fuente La Lancha, en la comarca de Los Pedroches, sigue siendo el pueblo con menos vecinos de la provincia de Córdoba, con 329. Además, ha perdido ocho vecinos en 2022, a tenor de los datos. A continuación, se sitúa El Guijo, otro de los municipios lastrados por el avance de la despoblación y que en esta ocasión ha visto que se han dado de bajo otras cinco personas de su padrón respecto al año pasado.

Valsequillo es el tercero de los pueblos con menos vecinos. En su caso, este municipio se encuentra en la comarca del Alto Guadiato cuenta con 347 residentes, por cierto, uno más que en 2021.

En cuanto a las poblaciones medias, todas pierden vecinos. Así, en Baena la población cae a 18.764 frente a los 18.885 residentes contabilizados en 2021. En Pozoblanco, por su parte, Pozoblanco son 17.102, frente a 17.156 de hace justo un año.

En el padrón de Peñarroya-Pueblonuevo, por su parte, hay 10.419 inscritos, mientras que en Montoro 9.203 residentes, frente a los 9.231 del listado de 2021.