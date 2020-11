Córdoba se tiñe de morado en homenaje a las víctimas de violencia de género

El color morado representa y simboliza la lucha incansable contra la violencia de género en el mundo y, también en Córdoba, ciudad en la que esta tarde-noche se ha iluminado el Templo Romano de este color en homenaje a todas las víctimas de violencia de género. Un acto que ha tenido lugar tras la celebración del Pleno extraordinario por la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el Ayuntamiento de Córdoba, que tiene lugar este miércoles 25 de noviembre.

El pleno se ha celebrado de manera telemática debido a la pandemia y algunos ediles estaban en sus domicilios o fuera del salón de plenos. De manera previa al mismo, la delegada de Igualdad, Eva Timoteo, ha recordado que en "esta tarea no debe haber colores políticos".

En esta jornada de carácter previo, el Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado esta sesión plenaria, en la que Timoteo ha pedido a la sociedad cordobesa que "se implique de manera individual en el rechazo a toda conducta que atente contra la libertad y la integridad física y moral de las mujeres por el hecho de serlo" ya que, a su juicio, "es tarea de todos acabar con esta triste lacra. Se están dando pasos en la buena dirección pero aún queda mucho por hacer".

También ha hecho referencia a la postura adoptada por Vox, que ha impedido por segundo año consecutivo que no se puede llevar a cabo una declaración institucional por parte del Pleno del Ayuntamiento y, por ello, se ha tenido que dar lectura al manifiesto del a Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Así, ha anotado que "el grupo municipal Vox prefiere visibilizar lo que nos separa en vez de sumar en los que nos une en algo tan doloroso como es la violencia de género, máxime cuando en este año tan difícil lamentablemente se ha producido un incremento en el número de mujeres que demandan asistencia de las administraciones por esta causa".

Un pleno virtual

El pleno se ha celebrado de manera virtual debido a la pandemia, aunque ha mantenido su espíritu reivindicativo y de denuncia como todos los años y ha contado con la participación de diferentes representantes. Entre ellos, dos alumnas del instituto Galileo Galilei. Una de ellas ha sido Conchi, quien ha iniciado su exposición citando el nombre de algunas de las víctimas de violencia de género y ha recordado que "cualquiera podría haber sido tu madre vecina o tú".

La joven, alumna del ciclo de FP de Promoción de Género, ha subrayado que las cifras de víctimas "crecen cada día" y ha anotado que se trata de "datos de la peor lacra nacional". Por ello, ha incidido en la necesidad de "dar voz a aquellas que no la tienen", al tiempo que ha solicitado más fondos y "una ley más fuerte y contundente y más medios que nos respalden". En esta misma línea, ha recordado que con su participación "somos la voz de las que siguen aquí y viven en silencio su pesadilla" y ha insistido en la necesidad de contar con "ayudas reales y no promesas". "La lucha es de tarea de todos, solas no podemos hacerlo", ha anotado.

El pleno también ha contado con la participación de Irene Luque, alumna de Secundaria del mismo centro educativo, quien ha considerado necesario trabajar por conseguir "un sociedad más igualitaria" y contar también con "una educación educación". En su intervención, la adolescente ha mostrado también su preocupación por el hecho de que aún hoy haya que visibilizar a la mujer en la historia y en el día a día porque somos la mitad de la población mundial". A su juicio, también son necesarios referentes femeninos en todos lo ámbitos y "hay que preguntarse qué está fallando ".

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres también ha estado presente en esta inusual sesión plenaria y lo ha hecho a través de Camelia Garrido, quien ha recordado que a pesar de la pandemia del covid el trabajo de este colectivo no se ha detenido. "Hemos seguido atendiendo a las víctimas y concienciando a la sociedad", ha recordado. Para Garrido, en esta lucha la educación pública "debe ser el pilar fundamental" para erradicar la violencia machista contra la mujer.

Otra de las personas que ha participado ha sido la doctora Isabel García Rodríguez, quien ha ofrecido un pormenorizado análisis de datos de la violencia machista y ha demandado la implicación de todas las instituciones en su lucha e implantar "acciones" contra esta lacra.

El pleno ha concluido con la lectura del manifiesto de la FEMP, en la que se recuerda que "es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad de respuesta de los sistemas de saluda con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias". El manifiesto, además, exige la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio de 2020 como medio para garantizar la continuidad de la senda iniciada.