A por una plaza de por vida

En el último año y medio, José María Estrada se ha preparado a conciencia las oposiciones de Secundaria. Su reto es, al menos, acceder a la bolsa de profesores. Ayer fue uno de los aspirantes de las oposiciones de acceso a los cuerpos docentes de Educación Secundaria, Formación Profesional (FP), Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Artes Plásticas y Diseño, maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Catedráticos de Música y Artes Escénicas. El joven, de 25 años, salió confiado de una de las aulas habilitadas para las oposiciones en el Campus de Rabanales, hasta el que accedieron casi 4.000 personas, todas con el reto de convertirse en funcionario y contar con una plaza de por vida. No obstante, Estrada reconoce que al ser su primer año ve "complicado" conseguir la plaza -aunque alguno en Primaria sí que lo ha conseguido en las últimas convocatorias-. A pesar de ello, sostiene que la prueba "no ha sido muy difícil", ya que ayer tuvo suerte con una de las bolas que salió porque correspondía "a uno de los temas que justo me leí anoche -por la del sábado-". El joven, en lugar de acceder hasta el Campus de Rabanales en tren -la Delegación de Educación habilitó tres trenes de ida y vuelta hasta este recinto de la Universidad de Córdoba de manera grauita- llegó acompañado de su hermana Julia mucho antes de que diera comienzo el proceso "y cuando hemos llegado casi no había nadie". Mientras, detalla, "hemos esperado en el coche y he repasado un tema hasta que ha empezado a llegar mucha gente y he decidido entrar".

La primera de las pruebas constó de dos partes que se valorarán conjuntamente: una práctica para comprobar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas del candidato o candidata y otra teórica consistente en el desarrollo escrito de un tema elegido por el aspirante, de entre varios propuestos al azar por el tribunal. A ellas también se enfrentó por primera vez Margarita Quesada, quien también ha estado un año y medio preparándose las oposiciones. De los 26 tribunales constituidos en Córdoba, esta joven de 27 años "recién cumplidos", según anota, le correspondió el número cuatro, reservado al área de Servicios a la comunidad, que corresponde a ciclos de Formación Profesional de Integración Social. Margarita estudió Trabajo Social y tras ello realizó el máster de Secundaria. A su juicio, considerar si la oposición resulta fácil o no "depende del tiempo que le hayas dedicado". En su caso, continua, se había preparado una treintena de temas con la suerte de que "dos de las bolas que han salido eran de mi especialidad".

Una vez concluida esta fase, todos los aspirantes tienen que esperar a la conocer la nota que han obtenido para pasar a la segunda fase, que consiste en la presentación y defensa de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad. Cada una de las dos pruebas deberá ser superada por el o la aspirante con una puntuación igual o superior a cinco puntos sobre diez. Margarita confía en conocer la nota a partir de la semana que viene y mientras llega ese día va a dedicar su tiempo a "preparar la defensa de la programación, porque hay que ir a por todas" para, al menos, poder entrar en la bolsa.

Para toda Andalucía, la Consejería de Educación ha convocado un total de 5.404 plazas para el cuerpo de profesores que se distribuyen entre 73 especialidades. Respecto a la fase del concurso, en la que se evalúan los méritos de los aspirantes, la novedad de este año es que la experiencia docente previa se valorará con un máximo de 10 años y un tope de siete puntos. La fase de oposición representará el 60% de la calificación final y la fase de concurso un 40%. Otra de las novedades ha sido la ampliación del número de temas extraídos al azar por el tribunal para su desarrollo por escrito, que fueron tres en las especialidades de menos de 25 temas, cuatro en las de 25-50 y cinco en las de más de 50.