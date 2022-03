La plataforma del Cinturón Verde de Córdoba insiste en reducir el tamaño del nuevo sendero

La plataforma que conforman más de 80 colectivos de Córdoba y que ha solicitado a la Junta de Andalucía la paralización del proyecto ha insistido este martes en la necesidad de reconsiderar las dimensiones de las obras, al entender que la Administración autonómica interviene "en un entorno privilegiado, único y de un elevado valor natural y paisajístico, por lo que hay que minimizar el impacto que sobre el mismo se haga preservando las características para que puedan ser disfrutadas por todos en el futuro".

Un grupo de representantes de los colectivos senderistas, ciclistas, ecologistas, conservacionistas y otras asociaciones de Córdoba mantuvieron en la tarde del lunes un primer encuentro con el delegado de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio, y con técnicos de la delegación.

Durante el transcurso de este encuentro, la plataforma resumió sus reivindicaciones en dos peticiones concretas. La primera es reducir el ancho previsto de 2,5 metros, de manera que considera "óptimo" limitarlo a 1 metro. Esta reducción "está basada en el respeto al medioambiente y en la singularidad de los parajes que se transitan".

Un menor ancho también servirá -argumentan- "para proteger el trazado del sol y las altas temperaturas que en Córdoba castigan varios meses al año". Por otra parte, la propuesta supone una reducción del 71% de la masa forestal devastada, lo cual "va en línea con las necesidades de la declaración de estado de Emergencia Ambiental en el que está la ciudad de Córdoba por Pleno municipal desde el 14 de noviembre de 2019".

La plataforma incide en que esto "no se ha considerado en la elaboración del proyecto", que, en su conjunto, "se toma como una obra de una infraestructura civil dejando al margen muchos detalles de afección a la flora y la fauna". Para la plataforma, esto evidencia una "poca sensibilidad ambiental con un espacio tan sensible como es nuestra Sierra, la cual sufre numerosos ataques".

La segunda propuesta se refiere al uso de zahorra. Los colectivos exponen varios argumentos. "Hemospedido que se mantenga un piso natural, ya que es mucho más adecuado para caminar sobre él que el duro contacto de la zahorra. También absorbe y desprende más calor, y tiene menos agarre para las bicicletas", explican.

Los técnicos de la Junta de Andalucía, según la plataforma, argumentan que este material se ha seleccionado porque no necesita mantenimiento, pues "no hay prevista una partida para este concepto". En este sentido, los colectivos han recordado a la Delegación de Desarrollo Sostenible "la necesidad de mantener esta infraestructura y no abandonarla después de hacerla".

Los redactores del proyecto parten de tres supuestos: el PGOU de 2001, que sea una vía pecuaria y que sirva para actividades agrícolas y ganaderas. "Estamos en 2022 con una situación medioambiental totalmente distinta y admitida por todas las declaraciones institucionales, con apenas ganado transitando por la Sierra y, por supuesto, no tenemos actividad agrícola ni ganadera que implique la necesidad de una vía de esas características", argumentan los colectivos.

El ejemplo de la Cuesta del Reventón

En este sentido, la plataforma ha incidido en el riesgo potencial que se genera en el momento en que se asigna como uso principal el ganadero a senderos como el de la Cuesta del Reventón. "Al actuar de esta forma en un sendero que es, con mucho, el más transitado de Córdoba, los problemas que se pueden derivar son evidentes y perjudiciales para la mayoría de los cordobeses", advierten. La premisa finalmente acordada es que el uso ganadero "no es ningún inconveniente para acomodar las peticiones presentadas".

En el encuentro también se discutió sobre accesibilidad. Los colectivos manifestaron que el diseño del proyecto reduce la transitabilidad "de manera muy significativa". Cuestas de entre el 20 y el 30% en varios tramos, escaleras de madera para salvar un desnivel de cerca de ocho metros, un desnivel acumulado de 500 metros, falta de áreas de estacionamiento, cruces con carreteras… "Esto -argumenta el colectivo- reduce el acceso a muchos usuarios que no van a poder disfrutar del nuevo Cinturón".

Así, el colectivo concluye que "el proyecto carece de una visión más cercana a la realidad de Córdoba", por lo que se ha acordado establecer reuniones periódicas para el seguimiento de las obras hasta su finalización.

La Junta se ha comprometido a valorar las dos peticiones presentadas: reducir el ancho y no usar zahorra. Y respondernos esta semana. "Somos optimistas en que, finalmente, la buena disposición de la Junta a escucharnos se traduzca en acciones concretas que demuestren que se tienen en cuenta las necesidades transmitidas", confía la plataforma.