Más de un tercio de las personas sin hogar en Córdoba duermen en la calle por falta de plazas asistenciales

Andrea: "Que no nos llamen indigentes o sin techo, somo también padres y madres que sufrimos"

La presentación de este informe ha contado con la participación de Andrea, una mujer atendida por la Red Co-Habita, quien se ha encargado de leer un manifiesto elaborado por más de 30 personas sin hogar en Córdoba que participaron en un taller el pasado 6 de noviembre en la que analizaron su situación y también plantearon acciones comunes que les permitan mejorar su situación personal. Una de las demandas que ha hecho es que "no nos llamen indigentes o sin techo no solo somos personas sin hogar, somos también padres y madres que sufrimos por no tener un techo o compartir nuestra vida con nuestros hijos; somos personas que sufrimos por ver a otras personas mayores enfermas pasando frío en la calle". "Nadie debería vivir en la calle y nadie se merece vivir así", ha recordado y ha indicado que, además, se trata de "un problema que no puede esperar; estamos luchando por salir de esta situación". En el citado manifiesto, estas personas señalan también todas "nos merecemos una oportunidad" y ha reivindicado a las administraciones "actuar más y prometer menos". "No estamos sin hogar porque queremos", ha indicado y ha hecho un llamamiento a que haya una mayor promoción de alquileres sociales y más viviendas públicas. "No queremos nada que no podamos asumir. Deseamos un trabajo digno para poder ayudar a otras personas como nosotros, que nos permita vivir y pagar los gastos que conlleva tener una vivienda, lo primero son las personas y su dignidad".