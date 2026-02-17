Una persecución policial en Córdoba acaba con un coche patrulla destrozado y un detenido

Una persecución policial ha acabado con un coche patrulla accidentado y un detenido por resistencia y desobediencia. El suceso ocurrió la pasada noche del lunes, sobre las 22:40, entre la carretera de Palma del Río y la calle Ingeniero Benito de Arana, por Las Palmeras.

En un control preventivo situado en la carretera de Palma del Río, agentes de la Policía Nacional dieron el alto a un coche cuyo conductor hizo caso omiso, dandose a la fuga. Entonces, comenzó una persecución entre este vehículo y varios coches patrulla.

El coche policial siniestrado y los bomberos que acudieron al lugar. / Luis Navarro

Uno de ellos colisionó en una rotonda, a la altura de la calle Ingeniero Benito de Arana con Ingeniero Alfonso Churruca, mientras que los demás siguieron tras el sospechoso, al que consiguieron alcanzar y detener.

Hasta el lugar del accidente se desplazó un furgón de atestados de la Policía Local y los bomberos, además de los servicios sanitarios del 061, aunque finalmente no fueron necesarios los traslados a centros sanitarios de los agentes que iban en el coche siniestrado.