Un pellizco de tres millones

El Gordo no pasó ayer de largo por Córdoba y dejó algún que otro pellizco. No en vano, algunos afortunados de la capital, Fuente Carreteros, Puente Genil y La Carlota compraron un décimo del 03347 -por cierto, todos a través de máquina expendedora-, dotado con cuatro millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros por décimo. Los agraciados se van a repartir 2,8 millones de euros. Sin duda, un más que gran pellizco de suerte para ellos, a los que hay que sumar la venta de otros cinco décimos del tercer premio del sorteo de la Navidad -el 04211-, de los que cuatro que se sellaron en la capital cordobesa -en este caso, en dos administraciones- más otro en Belmez. Y, como no hay quinto malo, éste tocó en El Viso, en concreto el 02308. En total, el sorteo dejó ayer en Córdoba 3.056.000 euros, mientras que en el mismo del año pasado apenas sumó 695.000 euros.

Pero mejor ir por partes. El Gordo se resistió bastante tiempo -uno de los más tardíos de toda la historia- y antes de que saliera ya había circulando memes en las redes sociales y teléfonos móviles a cuenta de que no llegaba. Al final, cayó.

No obstante, parecía que un año más la suerte iba a pasar de largo y cuando ya habían transcurrido dos horas largas del sorteo llegó el quinto de El Viso. Apenas un décimo, vendido en la máquina expendedora del bar El Castillo, dotado con 6.000 euros, y propiedad de Ana María Ruiz. Uno de sus empleados es Álvaro Delgado, quien tras conocer la buena nueva recordó que el año pasado desde la misma máquina vendieron otro quinto premio.

Y, tras este pequeño pellizco de suerte, se presentó el Gordo, el 3347. Así, de repente. Una a una, comenzaron a conocerse las localidades en las que había tocado este número viajero, como se suele decir, por el efecto de las terminales electrónicas. Y una de estas localidades agraciadas fue La Carlota, la más afortunada de la provincia, puesto que el Gordo ha dejado allí 1,2 millones de euros de la venta de tres décimos. La fortuna partió de la administración El Gallo, regentada por Francisco Fernández y su familia, que estuvieron "todo el día de fiesta" para celebrar el acontecimiento. Sobre el nombre del privilegiado, el silencio: "No sabemos quién puede ser y lo más probable es que él mismo no se haya enterado porque esté en la recogida de la aceituna", vaticinó el lotero. El ir y venir de vecinos al establecimiento de la calle Juan Ramón Jiménez fue continuo. Se brindó con champán, se cantó y se hicieron fotos, muchas fotos. En familia, con amigos, en hermandad... para inmortalizar una jornada afortunada en un municipio que se está acostumbrando a este tipo de alegrías. Francisco Fernández, de hecho, dio un primer premio de la Lotería el 6 de diciembre.

Y, desde La Carlota, el Gordo viajó hasta Fuente Carreteros, donde se sellaron dos décimos del mismo número -o, lo que es lo mismo, 800.000 euros-, y hasta Puente Genil. En la ciudad de la Campiña Sur, se validó un décimo en el despacho de Rafael Ortiz, en la avenida de la Estación. "Son números bajitos, raros, y la gente no suele pedirlos. Quieren un siete y la máquina los da de manera aleatoria", explicó el lotero, que regenta el establecimiento -conocido en la localidad como el de Bartolo- desde los años 70, cuando era receptor de las quinielas de fútbol. Sobre la identidad del ganador, confesó no tener "ni idea", aunque aseguró que un cliente habitual, que siempre compra el 3346, se llevará de rebote 2.100 euros.

La capital cordobesa tampoco salió mal parada, puesto que un décimo del Gordo se selló en un estanco en la avenida de Barcelona, donde también se validaron dos décimos del tercer premio. En total, este establecimiento ha repartido medio millón de euros en el sorteo navideño. Allí tampoco faltaron los brindis.

Pero aún hay más porque también en Córdoba la suerte viajó, por segundo año consecutivo, hasta El Corte Inglés de Ronda de los Tejares, donde se vendieron dos boletos del tercer premio -el 04211-. Desde esta gran superficie mostraron su satisfacción por haber sellado dos boletos, los mismos que el año pasado en el mismo sorteo, aunque en 2017 fueron del segundo premio.

Mientras, en Belmez la suerte salió desde el estanco que, desde 2012, regenta Santiago Perea. También aquí el décimo se vendió "por máquina", siendo ésta "la primera vez" que esta administración de loterías mixta entrega un premio, con Santiago Perea al frente, aunque "con el anterior dueño, en 2006, sí que se dio un premio de la Primitiva".