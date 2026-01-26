Los Patios de Córdoba volverán en Semana Santa a 'vestirse' como antaño

La ciudad vive desde hace unos años por Semana Santa la celebración, primero, de Los Patios de Córdoba en Jueves Santo y, desde el pasado año, esa celebración también se ha extendido al Viernes Santo. Esta práctica recupera una costumbre muy antigua del siglo XIX y principios del XX, cuando familias y vecinos decoraban los patios de vecinos de sus casas con altares iluminados con velas, flores y plantas y recibían visitas tras las procesiones.

Se trata de una cita que combina la devoción por la Semana Santa de Córdoba con el valor cultural, floral y arquitectónico de los Patios de Córdoba, que son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Los recintos que han participado en las últimas ediciones, organizadas por el Ayuntamiento, son algunos de los que también se pueden visitar en su tradicional época de principios del Mayo Festivo y también en la cita conocida como Los Patios en Navidad.

Recintos ubicados todos ellos en el Casco Histórico y en los barrios más tradicionales de la ciudad que sus propietarios y cuidadores comenzaron a engalanar con altares dedicados a la celebración del Triduo Pascual. Fue en 2021 cuando Córdoba comenzó a recuperar esta tradición de Semana Santa. Se trata de altares para, como se decía entonces, "velar al Señor", como se hacía en estos mismos lugares hace más de cien años, si bien la costumbre era acudir de madrugada a las casas.

Esta tradición llegó a estar muy arraigada en los años 20 del pasado siglo, especialmente en los barrios de San Lorenzo y Santa Marina. Lo habitual era ir a las procesiones y luego acudir a los patios que contenían pequeños altares, los cuales normalmente se situaban en habitaciones bajas de las casas que daban a la calle o al patio. Dichos altares se iluminaban con velas y se decoraban con flores y plantas de los propios patios. En ellos se esperaban las visitas de los amigos, vecinos y familiares para compartir las vivencias y las tradiciones, a la vez que se cantaban saetas, de modo que se celebraba la Semana Santa en torno al patio y su altar.

Se busca empresa

Tras estos primeros años de vuelta de la cita, la Delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento ha sacado a concurso el contrato para "recuperar la tradición de instalar altares en las casas patio durante la época de Semana Santa para que puedan ser visitados por los vecinos".

En concreto, los servicios incluidos en ese contrato son los de la disposición para el montaje de oratorios/altares en, al menos, ocho casas patio ubicadas en la Axerquía Norte; la "decoración floral reforzada" de las casas participantes; la amenización de la actividad con saeteros y saeteras; la realización del diseño del cartel anunciador y dípticos; la organización y logística del evento; y el control de acceso a los patios.

Al alquiler de los patios se destinan 5.000 euros; a flores, 3.800; a los emolumentos de saeteros, 3.300 euros; a los controladores de acceso a los patios, 400 euros; y a la imagen del cartel, al cartel y a la impresión del mismo, 1.500 euros. En total, 21.598 euros (IVA incluido). El contrato es por un año, prorrogable.

En la memoria del contrato se destaca que en la Delegación para el Centro Histórico de Córdoba tiene el interés de realizar esta actividad "que persigue recuperar la tradición de instalar altares en las casas patio de los barrios más populosos, como el de San Lorenzo o Santa Marina, en donde tradicionalmente incluso en las casas más pobres y modestas se instalaban sencillos oratorios para compartir con los vecinos".

Para añadir que los Patios de Córdoba son Patrimonio de la Humanidad, "de ahí que vincular esta tradición con la Semana Santa refuerza el valor etnográfico y cultural de la ciudad. La Unesco exige a las ciudades con declaraciones de Patrimonio de la Humanidad que implementen medidas activas de salvaguarda. Instalar altares es una acción de revitalización del uso tradicional del patio, evitando que estos espacios se conviertan en meros museos vacíos y manteniéndolos como centros de vida social y religiosa, más allá de su fiesta propia del mes de mayo".

Dinamización de la Axerquía Norte

Asimismo, se puntualiza que se persigue así dinamizar y revitalizar las casas patio y, especialmente, dinamizar la zona de la Axerquía Norte para favorecer la desconcentración hacia dicha zona, visibilizando así un patrimonio que, de otro modo, quedaría fuera de los circuitos principales.

En la memoria se incide en que la Axerquía Norte representa el corazón de la vida vecinal y de la tradición artesana y que al incentivar la instalación de altares en las casas patio en dicha zona se garantiza una experiencia de mayor calidad, menos masificada y más conectada con la identidad real de la ciudad.

Para añadir que, además, al desplazar a los visitantes hacia la Axerquía Norte se fomenta el consumo en la hostelería y el comercio de proximidad de estos barrios, "que no siempre se benefician de la temporada alta", de la misma forma que el Centro Comercial o el entorno de la Mezquita "y, a su vez, se dota de recursos y visibilidad a los propietarios de patios de esta zona, incentivando que sigan manteniendo sus casas y tradiciones".

En la edición del pasado año, las visitas en Jueves Santo fueron de 20:00 a 24:00 y de 11:00 a 14:00 en Viernes Santo. Los patios participantes fueron los de San Juan de Palomares, 11; Guzmanas, 7; Pastora, 2; Zarco, 15; Zarco, 13; Mariano Amaya, 4; Plaza de San Rafael, 7; Pedro Verdugo, 8; Pedro López, 8 y Aceite, 8