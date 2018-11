Los partidos de la otra 'liga' electoral

Si hacemos un símil futbolístico, son los partidos que juegan en la otra liga en lo que a la campaña a las andaluzas se refiere, por presupuesto y por todo lo que rodea a la política electoral, que les impone competir en desigualdad de condiciones con los que cuentan con la aquiescencia de dicha política electoral. No les gusta que les llamen los otros partidos, ellos prefieren denominarse "partidos sin representación aún en el Parlamento andaluz", como refiere el candidato número uno de Andalucía Por Sí (AXSí), Juan Manuel Vaca. "Sólo por ahora", insiste. Son la alternativa al PSOE, PP, Ciudadanos y lo que ahora se conoce como Adelante Andalucía -ese matrimonio de confluencia entre IU y Podemos-. En total, 11 planchas con el anhelo, unos más que otros objetivamente hablando, de conseguir arañar al menos un escaño.

Además de papeletas de Andalucía Por Sí, que lidera por Córdoba Juan Manuel Vaca, en las mesas electorales habrá papeletas de Escaños en Blanco (EB), con Rafael de Troya de número uno; Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma), encabezada por Javier Luna; Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA), con Manuel Mestre al frente; Falange Española de las JONS, con Manuel Chacón a la cabeza; Equo Verdes-Iniciativa Andalucía, lista liderada por Ramón Fernández; Vox, con Alejandro Hernández a la cabeza; y Unión Progreso y Democracia (UYPD), con Ismael Jiménez Frías como número uno. Además, las habrá de Comunistas de Andalucía, que presenta en cabeza a Roberto Guijarro como número uno por Córdoba; Partido Comunista Obrero Español (PCOE), que lidera Víctor Núñez; y Recortes Cero-Por un mundo más justo-Grupo Verde, plancha liderada por Joaquín Malo de Molina.

Uno de los partidos que más ha crecido en las encuestas en los últimos años ha sido Pacma -en feroz competencia con Vox-, y también ha ganado votos en las últimas citas electorales. "Proponemos un programa basado en la defensa de los animales, el medio ambiente y las personas", insiste Javier Luna. "En esa defensa animal proponemos, entre otras cosas, la prohibición de la caza o la reconversión de los zoos en centros de rescates de los animales, además de fomentar la adopción de los mismos", comenta. En u defensa del medio ambiente, añade que "proponemos medidas contra los vertidos a ríos y mares, la contaminación acústica y la contaminación ambiental, además de proponer medidas contra el cambio climático". Y añade que "apostamos por medidas en favor de la sanidad pública de calidad y el empleo de calidad, con un mayor énfasis en las personas de más de 45 años y en los jóvenes". "No somos un partido excluyente, al contrario, y luchamos por la justicia social", dice.

Hace unos días, Vox se presentó en Córdoba con su líder, Santiago Abascal a la cabeza, como el partido que "combate la Andalucía de los idiotas y la de los inmorales, y que se opone al aquelarre de género y al expolio del impuesto de sucesiones. Y rechazando la Andalucía "de Blas Infante, de Almanzor, de Abderramán y de Al Ándalus, frente a la de Fernando III, Isabel la Católica y las Cortes de Cádiz", además de denunciando a a quienes "ponen en riesgo el patrimonio cultural, religioso e histórico, como es el caso de la Mezquita-Catedral". Además de criticar que se les trate de fascistas por sus postulados políticos.

Andalucía Por Sí es la opción andalucista de estos comicios. "Queremos ser la voz de Andalucía u defender a Andalucía primero en Sevilla y después en Madrid, que cuando se negocien los Presupuestos Generales del Estado seamos esa horquilla que negocia y no la cenicienta", defiende Juan Manuel Vaca. "No puede ser que Esquerra Republicana y el PNV, por ejemplo, tengan tanta fuerza a la hora de esa negociación, y que a Andalucía, que tiene ocho millones de habitantes, no se le tenga en cuenta". añade. El número uno de AXSí insiste en que una de las cosas que diferencian a su formación del PSOE, PP, Adelante Andalucía Y Ciudadanos, "es que nosotros en Sevilla y Madrid miraríamos por Andalucía, o lo que es lo mismo, también por Córdoba, mientras que ellos miran por lo que dictan las cabezas de sus partidos, miran sólo por sus partidos". Y deja claro la apuesta, entre otras muchas cosas, de AXSí por el empleo, por políticas que supongan que la riqueza que generan las empresas andaluzas se quede al completo en la comunidad autónoma y por impulsar el papel que en todo ello puede tener la universidad.

Otra opción por ver es Equo Verdes-Iniciativa Andalucía. "Nuestro proyecto se basa en cuidar nuestra tierra y de nuestra gente para conseguir una Andalucía resiliente, solidaria y feliz. Ese es nuestro compromiso con Andalucía, que hemos plasmado en un programa electoral en el que las propuestas están relacionadas con la amenaza más importante que enfrentamos ahora mismo, que es el cambio climático", incide el número uno de la candidatura por Córdoba. Ramón Hernández añade que "todo ello unido a la defensa de los servicios públicos, la protección del medio ambiente y una profunda conciencia ecofeminista, que promueve conceptos como la cooperación y la generosidad, es lo que ofrece nuestro proyecto, desde el convencimiento de que las políticas verdes no son una utopía, sino una necesidad urgente".