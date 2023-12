Los jardines de la Escritora Elena Fortún de Córdoba se convierten en parque intergeneracional biosaludable

Los jardines de la Escritora Elena Fortún son ya un parque intergeneracional biosaludable. La Delegación de Mayores del Ayuntamiento ha invertido en ello 119.759 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, tal y como ha destacado la edil responsable de esa Delegación, Eva Contador. Este proyecto ya hecho realidad nace, tal y como ha referido, de un acuerdo con el Consejo del Movimiento Ciudadano, "que nos propuso un par de emplazamientos para ello, entre los que estaban los jardines de la Escritora Elena Fortún, y decidimos que éste era el lugar idóneo, ya que en este distrito hay pocos parques cardiosaludables en los que los mayores puedan hacer ejercicio a la vez que sus nietos están jugando", ha añadido.

Dichos jardines están ubicados en el distrito de Poniente Sur, entre la avenida de Manolete, la avenida Guerrita, la calle José Dámaso Pepete y la calle Escritor Conde de Zamora. Contador ha relatado que el objetivo de esta iniciativa es que los mayores también concilien. "Se trata también de un parque que es totalmente inclusivo, tanto en la zona de niños como en la de adultos, con todo su equipamiento adaptado para personas con movilidad reducida", ha insistido.

El proyecto incluye una zona de juegos infantiles que permite el uso, disfrute, la actividad física y el esparcimiento al aire libre para niños y niñas con edades comprendidas entre los tres y los 16 años, que está equipada con juegos adaptados (uso inclusivo). Y una zona de aparatos que permitirá la realización de actividades físicas saludables al aire libre para adultos y personas mayores y que estará equipada con aparatos accesibles para personas en silla de ruedas o adaptados (también de uso inclusivo).

Los jardines de la Escritora Elena Fortún son una amplia zona verde que cuentan con paseos y caminos principalmente de jabre granítico descompuesto, láminas de agua, fuentes ornamentales, pérgolas, parterres ajardinados con praderas de césped y/o arbustivas, plantaciones arbóreas, mobiliario urbano (bancos, papeleras, etcétera) y una amplia explanada de hormigón (que limita con la calle Escritor Conde de Zamora) en la que se llevarán a cabo los trabajos contemplados en este proyecto.

La empresa Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios ha llevado a cabo unas actuaciones cuyo proyecto destacaba que que los jardines contaban con una zona de aparatos biosaludables que no se encontraban en buenas condiciones. Por un lado, esos aparatos no cumplían con la normativa vigente y por otro, en base a las quejas y sugerencias trasladadas por las asociaciones vecinales de la zona, el pavimento sobre el que se situaban no era el adecuado, ya que cuando se producían lluvias la zona queda inundada imposibilitando el uso de los mismos durante varios días. Además, los jardines, "pese a su extensión, carecen de una zona de juegos infantiles, una zona de esparcimiento, uso y de ejercicio físico para los niños de las barriadas y viviendas próximas que, como en el caso anterior, han sido demandas por las asociaciones vecinales", sentenciaba el documento.

Esas actuaciones han consistido en la retirada de los seis aparatos biosaludables que había en el área que no estaba en buen estado y que no cumplían con la normativa vigente; la dotación de cuatro juegos infantiles para diferentes edades (todos ellos de uso inclusivo y adaptado), así como de una estructura de sombra o toldo que permitirá sombrear la zona de juegos, un vallado metálico de colores perimetral de protección del área y un pavimento de seguridad continuo de caucho. Esta zona tiene también ya un columpio con dos plazas para niños de edades comprendidas entre los tres y los 12 años, además de un carrusel giratorio para cuatro usuarios y distintos multijuegos, entre ellos, aparatos para trepar.

Además de nuevos aparatos biosaludables, como el destinado para ejercicios de rehabilitación de cadera y rodilla, adaptado para mayores de 14 años; el de bicicleta reclinada, indicado para ejercicios de bicicleta de pies y manos; otro para ejercicios de brazos y hombros ruedas giratorias para ejercicios de espalda, hombros y codos; y otro más para ejercicios de estiramiento lateral de espalda, de cadera y de hombros. En total, esta zona de parque para mayores con nueve máquinas y también está adaptado para personas con movilidad reducida.