El paro sube en julio un 1,20% en Córdoba tras cuatro meses de bajadas

Córdoba lidera la subida del paro en Andalucía en julio, con un aumento del 1,20% -o lo que es lo mismo, 819 desempleados más respecto a junio- precisamente en un mes en el que la comunidad autónoma lidera la bajada del paro tanto a nivel mensual (-5.100) como interanual (-31.494), según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Todo ello después de cuatro meses de descenso del desempleo en la provincia. Si los datos se comparan con el mes de julio del pasado año, en Córdoba hay 2.794 parados menos; o lo que es lo mismo, un 3,90% menos.

En lo que respecta a la capital, según el Observatorio Argos, julio de 2019 concluyó con 33.472 parados, lo que supone 155 parados menos que el pasado mes de junio y 1.086 menos que en julio del pasado año. Además, tal y como revelan esos datos del Observatorio Argos, esa cifra de 33.472 parados es la mejor de un mes de julio desde que comenzara la crisis en 2008; en julio de 2008 había 28.648 parados.

Por lo que respecta al sexo, el 59% de los desempleados en la provincia de Córdoba son mujeres -40.847-, por el 41% de hombres -27.974-. Además, por sectores, en todos crece el paro. En agricultura, en 217 personas; en indusrtria, en 19; en la construcción, en 158; en el sector servicios, en 315.

Por edad y sin que tuvieran empleo anterior, son los mayores de 44 los que aglutinan el mayor número de desempleados, con 2.122; seguidos de los jóvenes entre 20 y 24 años, con 1.701; los menores de 20 años, 1.185; las personas entre 25 y 29 años, 964; y las del tramo entre 30 y 44 años, 864. Más en concreto, hay 6.356 parados menores de 25 años, lo que supone casi un 10% del total, mientras que la tasa de paro juvenil se mantiene en torno al 50%.

En lo que respecta a las afiliaciones a la Seguridad Social, en Córdoba descendieron en julio en 3.180, lo que supone una caída del 1,4% respecto al mes de junio, hasta situarse en las 295.210. Ese dato supone un incremento del 1,69% con respecto al registrado en julio de 2018; o lo que es lo mismo, 4.907 afiliados más.

Valoración de UGT

El secretario de Formación y Empleo de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Córdoba, Manuel Torralba, ha señalado que “la caída de actividad en todos los sectores debido al período vacacional nos deja unas cifras muy poco alentadoras y mucho nos tememos que se volverán a repetir en agosto, que es el mes de vacaciones por excelencia en nuestro país”. De hecho, ni siquiera la temporada comercial de las rebajas ha tenido repercusión en el paro registrado, y eso que algunas agencias de empleo preveían que se iban a crear más de 2000 contratos para este período, lo que ya pusimos en duda en su momento.

Ante estos datos el responsable de Empleo de UGT Córdoba reclama que “esto no puede seguir así y que necesitamos con urgencia un cambio de modelo productivo, ya que no podemos depender casi en exclusiva de que el sector servicios y el agrario tiren del carro de nuestra economía”. Una situación que se está volviendo “como clamar en el desierto en el que se está convirtiendo nuestra provincia.”. Córdo-ba es una provincia que pierde habitantes año tras año, donde ya hay riesgo claro de despoblación en algunos de sus pueblos, y que no les da seguridad a sus jóvenes de que puedan realizar un plan de vida decente. Una situación que hace que el panorama sea cada mes “más y más desolador”.

Valoración de ATA

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor, ha señalado hoy que “el mes de julio deja 893 autónomos menos [252 menos en el caso de Córdoba], aunque si observamos los datos interanuales, el crecimiento es de 8.894 lo que supone que el 80% del crecimiento nacional tiene acento andaluz. El incremento porcentual de autónomos a nivel andaluz es del 1,7% frente al 0,4” del crecimiento andaluz”.

Con respecto a la pérdida mensual de autónomos registrada en el mes de julio, Amor señala que “es habitual que en julio se produzcan pérdidas, principalmente, en las zonas de interior y sectores específicos de actividad como es el caso de la educación o actividades profesionales”, explica el presidente de los autónomos andaluces, “por ello, es necesario continuar profundizando en todos los ámbitos (nacional, regional, provincial y local) con medidas reales y concretas que impidan una vuelta atrás y el cierre de miles de negocios”