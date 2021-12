Pablo Cánovas llena de magia el Kiosko Juvenil del Paseo de la Victoria

Pablo Cánovas es un joven mago cordobés de 21 años que practica trucos de magia desde los 10 años. A los 18 años comenzó de manera profesional y, en este día previo a la Nochebuena ha actuado en el Kiosco Joven del Paseo de la Victoria, donde ha ofrecido un espectáculo que se encuentra dentro de la programación cultural navideña Gozos de diciembre de la Fundación Cajasol en Córdoba.

El espectáculo ha consistido en diversos trucos de magia como convertir un papel en un gorro de Santa Claus o enlazar tres aros de metal mágicamente, trucos e ilusionismo en los que ha participado el público, donde se encontraban personas de diversas edades y que han disfrutado de lo lindo.

La trayectoria de este joven mago en el mundo de la cultura tiene sus inicios en el teatro infantil, si bien, ha tocado posteriormente otros ámbitos culturales como son la música o el baile. "Haber tocado todos estos ámbitos me ha ayudado porque la magia, al ser un arte escénico está muy relacionado con ellos, sobre todo con el teatro", ha señalado.

En 2012, con solo 12, ganó su primer premio de Magia General en España, a los que le siguieron otros 4, entre los que se incluye, el premio ganador de la varita mágica Nicol & Honey, además desde 2014 ha participado en numerosos congresos Internacionales de Magia en España, Italia, Francia y Portugal.

Magos como David Coperfield o Jorge Blas son algunos de sus referentes profesionales. Cánovas ha reconocido que "maestro como tal no he tenido, siempre he aprendido de manera autodidacta porque hay mucha información en libros o en DVD's". Por ello, ha continuado, "si tuviera un referente, de quien aprendo diariamente es de Jorge Blas, por ejemplo, que sirve como gran inspiración para mi, tanto su carrera, su creatividad y su magia".

Para prepararse, Cánovas ha destacado que "se debe estudiar cómo hacer un guion, porque todo lo que digo en el escenario no es casualidad, no es improvisación". Pero no solo tiene que hacer un guion de cada espectáculo y seguirlo en cada actuación, ya que también estudia expresión corporal "porque si yo no me creo la magia que hago en el escenario, nadie la creerá y un poco de psicología, porque la magia, está relacionada con ella en cierta manera".

El joven se describe como ilusionista más que con mago porque, según ha considerado, "al final nosotros lo que intentamos es ilusión en la gente". Cánovas aprovechó el confinamiento por el coronavirus para estudiar nuestros trucos, perfeccionar los suyos y también para preparar próximos espectáculos.

Actualmente vive entre Madrid y Francia dónde está preparando un show en un parque de atracciones para el próximo año, del cual no ha podido comentar mucho por secreto profesional, pero espera con entusiasmo poder regresar a Córdoba para actuar con otro espectáculo el próximo año.