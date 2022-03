Los ordenanzas de los museos municipales de Córdoba irán a la huelga en Semana Santa

Los ordenanzas de los museos municipales -el Taurino, el Julio Romero de Torres y el Alcázar de los Reyes Cristianos- se han concentrado ante el Ayuntamiento de Córdoba, al igual que harán los próximos días 28 de marzo y 4 de abril, y también prevén hacer huelga la próxima Semana Santa, para exigir que el gobierno municipal de PP y Cs cumpla "los acuerdos a los que en su día se llegó con el anterior equipo de gobierno" de PSOE e IU.

Tales acuerdos, según ha informado el sindicato CTA, son la respuesta al "exceso de jornadas trabajadas al cabo del año" por los ordenanzas, pero en el actual gobierno municipal "no lo quieren solucionar; ni contratando más personal para poder cumplir como todo trabajador del ayuntamiento con su jornada anual, ni más ni menos, o cumplir con el acuerdo".

Por este motivo, "el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, no se abrieron las puertas de los museos municipales, pues bastante es que no cumplan" su horario, "como para que encima el día descanso que tienen lo tengan que trabajar", y por ello "irán a una huelga durante la Semana Santa, para que se cumplan los acuerdos en su día firmados, o se contrate a más personal".

Esto es "a lo último que les gustaría llegar, pues saldría perjudicada la ciudad, y bastante estamos pasando con la pandemia para que ahora no se diera el servicio a los miles de turistas que llegarán esos días, así como el perjuicio al sector servicios de la ciudad, pero queremos recordar que el perjuicio a día de hoy se lo está haciendo el Ayuntamiento de Córdoba a sus trabajadores, con el incumplimiento de los acuerdos en su día aprobados".

Por ello, en CTA esperan que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, "tome cartas en el asunto y solucione los problemas que no son capaces de resolver desde Recursos Humanos, porque si no es así tomaremos las medidas necesarias para convocar la huelga y la culpa no será de los trabajadores", sino del gobierno municipal, "que solo se ha dedicado a contratar a cargos de confianza, coordinadores, etcétera, que no solucionan nada, pero que cobran un dineral".