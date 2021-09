Las ordenanzas fiscales de Córdoba bajarán un 2% en 2022

Las ordenanzas fiscales para 2022 bajarán un 2%, según el acuerdo al que ha llegado el cogobierno del Ayuntamiento de Córdoba con Vox, grupo con el que tiene suscrito un acuerdo de ordenanzas para todo el mandato. En total, los impuestos bajarán un 1,5% y las tasas, un 0,5%. Pese a que ese acuerdo con Vox era de bajada paulatina de impuestos año a año, el ejercicio pasado se congelaron muchas de las ordenanzas fiscales. No ocurrió con otras, como las tasas de veladores y mercadillos, que bajaron un 20%. "No cumplimos con lo pactado, pero teníamos que atender las emergencias en periodo covid, por lo que no pudimos asumir toda la rebaja fiscal que se pretendía en cuando rubricamos el acuerdo con Vox, en 2019", ha destacado el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes.

"Recuperada la normalidad, seguimos con el margen de maniobra que nos permiten los ingresos y los gastos de este presupuesto, el de 2022, al abordar una bajada de impuestos que afectan sobre todo a cinco aspectos que entendemos que van en la línea que planteamos en aquel momento", ha añadido Fuentes, quien ha destacado que la rebaja "es tan importante, que supera incluso a la impulsada por Madrid. Este acuerdo supone también que el partido liderado en Córdoba por Paula Badanelli dará su voto positivo a unos presupuestos, los de 2022, que el cogobierno quiere tener aprobados antes del próximo 1 de enero

Así, en lo que respecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Rústica, la bajada estipulada es del 2,5%. "Cuando llegamos al gobierno éramos la ciudad que más pagaba por rústica y nuestros agricultores no son menos que los de otras provincias", ha apuntado Fuentes, quien ha recordado que cuando hicieron la comparativa con otros provincias decidieron ir actualizando a la baja "para equiparar con la media nacional lo que pagan nuestros agricultores por su IBI de Rustica. En 2023 creemos que se quedará normalizado con la media de toda España lo que paga un agricultor por sus fincas", ha insistido.

También bajará en 2022 un 2,5% el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, "para actualizarlo a la media de Andalucía y de toda España; por eso decidimos que ese impuesto había que bajarlo en cuatro años un 10%", ha añadido. Además, se reestructura y desarrolla el régimen de bonificaciones para los vehículos clasificados con distintivo ambiental 0 y ECO.

Además, se eliminan las plusvalía mortis causa (impuesto de herencias). "En este asunto se configuran de nuevo los aspectos sustantivos y formales de la bonificación del 95% de la cuota del impuesto por transmisión de la propiedad o de la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos de dominio de bienes inmuebles, realizadas a título lucrativo por causa de muerte, de manera que se eliminan las condiciones sobre el periodo de residencia que debían reunir los adquirientes para disfrutar del beneficio fiscal en el supuesto de transmisiones de la vivienda habitual del causante, aplicándose sin condición alguna a todos ellos", ha explicado.

También se equipara la figura del cónyugue a quien hubiere convivido con el causante con análoga relación de efectividad, como por ejemplo la pareja de hecho. Y se extiende la bonificación a los supuestos de trasmisión de locales afectos a la actividad económica ejercida por el causante, condicionada a que el sucesor mantenga la adquisición y el ejercicio de la actividad económica durante los cinco años siguientes, según ha detallado. "Creemos que hacemos mucha justicia con estas medidas, porque hay quien tiene que pagar por heredar lo que hereda y más, en impuestos; es un impuesto injusto", ha defendido Fuentes. "Vox y nosotros estamos muy satisfechos con este acuerdo que viene a impartir justicia y a acabar con una doble imposición; en definitiva, la gran apuesta de esta rebaja fiscal es la justicia social que se genera con la modificación mortis causa de las plusvalías", ha insistido.

Esta rebaja supondrá un impacto en las cuentas, según ha calculado, "de dos a tres millones de euros" que el Ayuntamiento dejará de ingresar. "Eso, unido a las rebajas que tenemos pendientes en estos cinco epígrafes acordados, estamos hablando de una rebaja fiscal de en torno a seis millones de euros, que se puede soportar, el Ayuntamiento puede soportarlo, porque el presupuesto puede garantizar una plancha de gastos que no va a ser perjudicial con los ingresos", ha matizado.

Otra de la ordenanza que sufrirá modificación será la llamada Ordenanza Fiscal General. "Se excepciona del cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento en régimen común de aplazamientos o fraccionamientos de deudas municipales a aquellos contribuyentes declarados en situación de necesidad extrema con derecho a percibir una ayuda de emergencia", ha puntualizado Fuentes. "Hemos vivido situaciones injustas, insostenibles e increíbles de no poder salir, por ejemplo, al paso de una familia de emergencia social por tener una deuda contraída con este Ayuntamiento y esto no puede volver a ocurrir", ha explicado.

Finalmente ha sido una tasa la también modificada, la tasa por servicios de mercados municipales. En este caso, se decrementan en un 20% las cuotas de las tarifas y se establece una reducción del 50% de la cuota de la tasa durante el primer año de actividad de la concesión del puesto, tal y como ha apuntado. "Lo hicimos con los veladores, lo hicimos con los ambulantes y ahora lo hacemos con los mercados municipales, porque tenemos que dar más vida a los mercados municipales", ha matizado.