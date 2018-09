Las ordenanzas de 2019 congelan las tasas y bonifican el IBI a los Patios

La edil de Hacienda sí criticó que no haya habido "ninguna llamada" por parte de la oposición, más allá de Ganemos, para hablar de este proyecto. "Espero que seamos honrados y cautos a la hora de acusar de falta de negociación", advirtió Doblas, que apostilló que ahora "no se pueden aceptar cartas de los Reyes Magos".

Otra de las modificaciones que incluye el proyecto de ordenanzas proviene de una recomendación del Defensor del Pueblo, que recomienda no embargar una vivienda al propietario por deudas fiscales si es la única que posee.

Doblas recordó que en las ordenanzas del año que viene se pretende introducir la bonificación del IBI a los propietarios de los patios, una pretensión que el cogobierno ya anunció el año pasado, pero que finalmente no salió adelante. Tal y como señaló Doblas, se trata de dar "un reconocimiento especial" al trabajo realizado por los propietarios en beneficio de la ciudad.

Doblas lamenta que la oposición no se haya interesado por el proyecto de ordenanzas

No habrá que pagar impuesto por los toldos en las terrazas

La teniente de alcalde delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas, informó ayer de que, finalmente, el Ayuntamiento no cobrará un gravamen a los restaurantes y bares por los toldos que quieran instalar en sus terrazas. El proyecto definitivo de ordenanzas fiscales que se llevará al Pleno de octubre no recoge una medida que sí aparecía en el anteproyecto que vio la luz en junio. Ahí se habló de crear un subgrupo en la tasa de veladores, la que tienen que pagar los hosteleros según los metros que ocupe su terraza. En este caso, se planteaba cobrar por los toldos, tanto los que estaban fijados a las fachadas como los que no, y por las sombrillas.