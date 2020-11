Torrent critica que la oposición y Vox rechacen un convenio con la Asociación de Joyeros

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, ha criticado que los grupos de la oposición, incluido Vox, hayan votado en contra del convenio de colaboración con la Asociación de Joyeros, que incluía una partida de 100.000 euros para el sector, y que se llevó al consejo rector del citado instituto.

Torrent ha lamentado que este acuerdo no haya podido salir adelante porque es un convenio con el que "se respaldaba a un sector estratégico de Córdoba que avala a más de 400 empresas y que ha perdido el 70% de su producción". La edil del PP, además, ha señalado que el 90% de las empresas del sector de la joyería e Córdoba han presentado un ERTE debido a la actual situación financiera provocada por la crisis del coronavirus.

"Continuamos sin entender cómo no se apoya al sector, que es embajador de la marca Córdoba", ha subrayado y ha incidido en que "no es entendible como el PSOE y el resto de grupos han votado no a un convenio como este". En esta misma línea, Torrent ha considerado que Vox "debe explicar esta situación".

Y esta formación lo ha hecho a través de su portavoz en el Ayuntamiento, Blanca Badanelli, quien ha señalado que "primero fue Juventud con AJE -en referencia al convenio y que incluía un plan de empleo para jóvenes- y ahora el Imdeec con los joyeros". Entre ellos, ha continuado, "hay una cosa en común, cientos de miles de euros que intentan asignar a dedo a última hora y con calzador al más puroestilo rodillo y sin dar suficiente información a Vox". Badanelli ha señalado que "parece que este gobierno popular, sigue sin saber sumar".

Lo que sí salió adelante en el consejo rector fue la aprobación del cambio de espacio del vivero de empresas Baobab para la empresa Digital Innovation Hub Andalucía, un proyecto que, según Torrent, "traerá empleo a Córdoba", además de la cesión gratuita de un espacio que lleva diez años en desuso para Prode en la calle Conquistar Ordoño Álvarez.