"Nuestro objetivo es que Rabanales 21 sea un espacio de calidad y prestigio"

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada, Eva Pozo llegó en julio a la dirección del parque tecnológico Rabanales 21 en un momento crítico para la sociedad y después de haber estado a punto de desaparecer. Afronta el reto de relanzar el parque y "ahí vamos trabajando", insiste casi durante toda la entrevista. Pozo fue gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en la provincia de Almería durante el periodo 2008-2014 y ha trabajado, además, en distintas áreas de la gestión medioambiental, siendo directora de área en la Fundación Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, en Almería.

-¿Cómo lleva estos primeros meses al frente del Parque Tecnológico Rabanales 21?

-Estamos ahora mismo en un proceso de toma de conocimiento del equipo, de situarnos a ver cómo estamos, de presentación de la nueva etapa del parque a la sociedad. Ya nos conocen, pero yo he iniciado una ronda de contactos para intercambiar con los agentes las inquietudes y reflexiones por el futuro del parque. Y luego también a nivel interno estamos trabajando con los equipos en la preparación de estrategias a futuro para lanzar el proyecto.

-¿Hay algún asunto que considere prioritario para afrontar?

-Lo prioritario es que tenemos 60 empresas y queremos que sean muchas más. Nuestro objetivo es que Rabanales 21 sea un espacio de prestigio, de calidad y donde ocurran cosas. Lo que estamos intentando construir es qué cosas pueden ser interesantes para este parque y que atraigan nuevos proyectos. Desde comunidad de negocios, transferencias de conocimiento, eventos, que interesan a las empresas, tanto para las que están aquí o para las que puedan venir también.

-Entiendo que ese no es un objetivo a corto plazo...

-No, no lo es. Es casi la misión que tenemos por delante. Rabanales es un espacio de alguna manera especial, con mucha calidad, con muchas posibilidades y debe ser un sitio para que el sistema productivo de Córdoba pueda desarrollarse. Tenemos que crear comunidad de negocios, darle una buena calidad a las empresas que están aquí, atender sus necesidades. Esto es un poco lo que gobierna el día a día. A cortísimo plazo tenemos que trabajar en el plan de dinamización de la propia entidad gestora y ejecutar nuestro plan de darnos a conocer en nuestro mercado objetivo.

-¿Por qué da la sensación de que Rabanales 21 no ha terminado de cuajar?

-Lo que le ha pasado al parque de Córdoba le ha pasado a muchos. Estaban en proceso de construcción o recién construidos cuando vino la crisis, se pararon las inversiones de todo tipo y que se quedó todo paralizado. Eso le ha pasado a este parque y a otros muchos, insisto, y tiene que ver con el contexto económico. Todas las sociedades que gestionaban los parques vivían en un contexto de financiación que cambió y todas esas causas han ocasionado que estos parques se hayan ralentizado. Es verdad que también se necesita mucho dinamismo empresarial y económico para que se relance y hay sitios en los que se recupera más rápidamente que otros. Este parque es un proyecto de medio y largo plazo que terminará teniendo una ocupación mayor. Lo que queremos aquí son empresas interesantes que generen empleo y den productos innovadores pero no son a corto plazo y eso va muy a la par de la economía cordobesa, que también tiene que terminar de despegar. Al final Córdoba lo que tiene claro es que tiene unas magníficas comunicaciones y tiene que aspirar a ir más allá y ampliar el ámbito de acción.

-¿Ha pasado ya el peligro para el parque?

-Todo está sujeto a la evolución de nuestro modelo de negocio. La ampliación de capital del año pasado nos dio un oxígeno importante para atender deudas, pero la sociedad tiene un endeudamiento importante y hay que cubrirlos con la materialización de las ventas. Tenemos que seguir incrementando los ingresos para que el peligro desaparezca totalmente. Y en eso estamos, viendo, planificando muy bien hacia adelante para ver donde están las tensiones. No estar en peligro dependerá de lo que podamos hacer con respecto a las ventas, si estamos debajo de las previsiones habrá más momentos de tensión.

-Algunas de esas ventas previstas eran las del centro comercial Rabanales Plaza y Krasfarma. ¿En qué punto están?

-La venta de Rabanales Plaza se materializó y se completó esa operación. La de Krasfarma está en lo últimos detalles y flecos del contrato de compraventa; no debe irse más allá del mes de noviembre. También estamos realizando ofertas comerciales que todavía no se pueden divulgar porque estamos en negociación. Es cierto que hay interés y proyectos, hay movimiento, que nos da buenas perspectivas.

-Ambos proyectos han sufrido la ralentización de la Gerencia Municipal de Urbanismo, no sé si las deficiencias que se critican en este organismo tienen consecuencias también en el parque.

-A nosotros no nos está afectando. Hay empresas que sé que han solicitado licencias y se demoran mucho en el tiempo. Pero nosotros no tenemos ningún expediente en su tejado, por así decirlo. Lo que sí estamos negociando con ellos es intentar que los usos de las distintas parcelas nos permitan ubicar empresas que nos están llegando. Tenemos mucho suelo para I+d pero ahora nos están llegando muchas solicitudes para proyectos de producción. Eso es lo que estamos viendo con ellos y tratando de darle la mejor cabida con el planeamiento actual, para que cuando nos llegue un proyecto no se tenga que quedar fuera. Todo esto dentro de la lógica de que esto es un parque tecnológico, que tiene que tener un componente de innovación, investigación que les atraiga porque les dé marca a su empresa, que aporte cosas que en otro espacio no se lo va a aportar. Mi impresión es que, dentro de sus posibilidades vana intentar apoyar que las cosas vayan rápido y bien.

-¿Cómo va el pago de la deuda?

-Estamos en ello. El plan de viabilidad dejaba recogidas distintas soluciones y estamos actualizando los datos para saber por dónde hay que ir. Estamos precisamente en pleno momento de negociación de cómo tratar ese préstamos, sobre todo el de la Junta de Andalucía. Son préstamos participativos y estamos intentando buscar una solución buena, teniendo en cuenta que esto es un proyecto de largo recorrido y la reversión de los resultados no se espera a corto plazo.

-¿Hay alguna posibilidad, o al menos van a solicitar, que la Junta de Andalucía incremente su participación y convierta esa deuda en capital?

-Es una posible solución. Otra sería incrementar el plazo, porque los plazos actuales no los podemos atender. Ahora mismo está todo un poco en el aire. Hay varios escenarios y están abiertas todas las posibilidades. Estamos viendo cuál es la más factible.

-Pero no se entiende que la Junta tenga tan poca participación en Rabanales 21 y sea mucho mayor en otras capitales.

-La implicación puede venir de distintas formas, no sólo a la sociedad gestora sino también con facilidades a las empresas. De los diez parques que hay en Andalucía, en seis sí hay mayoría de la Junta, pero en otros cuatro no. Por otra parte, el modelo privado tiene también su atractivo, porque las entidades financieras pueden atraer proyectos, ya que muchos buscan financiación y pasan por ahí. Que haya una participación privada grande me gusta porque facilita la captación de empresas y que éstas tengan acceso a financiación. Creo que a la Junta, no obstante, le van a quedar pocas opciones y al final lo va a tener que hacer, va a tener que incrementar su participación, pero también está ayudando de otras maneras como las ayudas que se aprueban para innovación desde el Consejo de Gobierno.

-¿Se puede repetir una situación tan crítica como la del año pasado?

-No estamos en ese punto. Todo puede ocurrir y puede que las previsiones no se cumplan, pero creo que hay un alineamiento bueno entre los socios y se está por buscar la solución. También es importante que se hable más de las empresas que están aquí y de lo que hacen, no tanto del parque. Merece la pena hacer eso. Ellos necesitan defender su marca con un proyecto fuerte detrás. Hay empresas que están creciendo mucho, duplicando plantilla y eso merece la pena ser contado.

-Teniendo en cuenta que hay diez parques tecnológicos en Andalucía, ¿qué aporta el de Córdoba?

-Tenemos que intentar defender varias cosas. Córdoba es una provincia agroindustrial, por lo que tiene que defender ese sector, junto con las TIC y también apostar por el ámbito biosanitario. Tenemos empresa de biotecnología muy importantes como Canvax o VivaCell. Esos son los ingredientes que nos pueden diferenciar. La marca Córdoba también tiene que defender su ubicación como nudo de comunicaciones, que va en favor de este parque.

-¿Cómo es la relación con otras instituciones para favorecer la transferencia de conocimiento?

-Todo el mundo tiene mucho interés en el parque, muchas ganas de colaborar y hacer cosas. Nosotros estamos en medio de muchas cosas y nuestro valor es conectarlo. En ello estamos, dándole vueltas y pensando cómo hacerlo. Con la Universidad colaboramos muy a menudo y también con las empresas hay mucho recorrido. Hay mucho campo y hay que ordenarlo.

-¿Tiene Córdoba mucho potencial en materia de innovación?

-Hay mucho dinamismo económico en la provincia: Lucena, Los Pedroches, Palma del Río... Hay que ser conscientes de que hay mucho potencial por desarrollar, porque además son sectores que están menos tocados por los ciclos económicos y son muy interesantes porque son más competitivos.

-¿Qué se puede hacer para fomentar el acceso de la mujer a carreras más técnicas y masculinizadas?

-Es un tema que requiere mucho tiempo, porque es algo sociológico. La brecha de género es importante y esto tiene una segunda derivada, ya que las carreras a las que no acceden las mujeres son precisamente los sectores que más van a desarrollar la economía en el futuro, por lo que va a seguir también la brecha salarial y profesional. Tenemos que hacer que las niñas vean que tienen otras posibilidades al elegir su carrera universitaria. ¿Como se hace esto? Es muy difícil. Al final dando ejemplo de gente real que está en esos sectores se toma conciencia de que se puede hacer. Hay que ponerle nombre y apellidos a las cosas. Dar a conocer el papel de las científicas, por ejemplo.

-¿Y para impulsar la Formación Profesional? Hay empresas que dicen que no encuentran mano de obra...

-Es cierto que no encuentran ciertos perfiles. Hay que plantear un cambio en la formación, más orientada a las prácticas.