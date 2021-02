Nieto critica a Defensa por no presentar los criterios usados en la elección de Córdoba como base logística del Ejército

La polémica por la elección de Córdoba como sede de la base logística del Ejército de Tierra, o más bien la no elección de Jaén, está teniendo más recorrido del que cabría desear. Más allá de las reclamaciones de los jiennenses, el enfrentamiento territorial está sirviendo estos días para una confrontación política que ha llevado al alcalde de Jaén, Julio Millán, a atacar directamente a los gobernantes de su mismo partido, el PSOE, mientras que su homólogo en Córdoba, el popular José María Bellido, ha tenido que pedir al PP que no polemice con el asunto.

Otro cordobés, el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, exalcalde de Córdoba, también ha hablado sobre el asunto. Nieto ha reprochado que no se hayan explicado los criterios para la elección de Córdoba como Base Logística del Ejército tras apuntar que "no entiendo por qué el Ministerio de Defensa no ha presentado los criterios", una circunstancia que ha creído determinante para que "se hubieran evitado manifestaciones tan potentes como la de Jaén, que necesita inversiones".

El portavoz parlamentario del PP-A ha reclamado al Gobierno "un ataque de transparencia y que explique las cosas". Nieto ha respondido a la pregunta sobre el careo parlamentario que han mantenido la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha acusado a Calvo de dedicar su tiempo "a despojar a Jaén de la base logística del Ejército de Tierra" para llevarla a Córdoba y de haber estado "manejando todos sus hilos para evitar que toda una provincia andaluza la declarara persona non grata", unos hechos que ha calificado de "cacicadas".

"No he podido escuchar la pregunta a Calvo y no quiero hacer una manifestación, una posición taxativa", ha sostenido Nieto, quien ha trasladado su incredulidad por el hecho de que "ante las dudas, con una manifestación en Jaén, con el alcalde y presidente de la Diputación de Jaén, ninguno del PP, acusando a Calvo de dedazos, no haya habido un portavoz para decir éstos son los criterios".

Tras reclamar para Jaén "inversiones, un proyecto para poder despegar", dentro de lo que ha sumado "el drama del desarrollo económico" de Linares, ha argumentado que la candidatura presentada por Córdoba ha supuesto "un proyecto, un trabajo completo", que le ha llevado a considerar que "reúne los requisitos" para acoger el Centro Logístico del Ejército.

Nieto, que ha expresado con un "ojalá haya otro proyecto para la ciudad hermana de Jaén, ha sostenido que "no voy a entrar en enfrentamientos entre dos provincias de Andalucía a las que tengo más afecto".

Moreno insiste en que la culpa la tiene Carmen Calvo

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rechazado que el Gobierno andaluz haya negociado de forma paralela con el Gobierno de España la ubicación en Córdoba de la base logística del Ejército y ha critica a la vicepresidenta del Gobierno y diputada por Córdoba, Carmen Calvo, por "calentar los ánimos" con sus "declaraciones no oportunas".

Moreno ha indicado que había dos ciudades andaluzas "pujando" por la base logística y desde el Gobierno andaluz "hemos apoyado como no puede ser de otra manera a esas dos ciudades, exactamente igual", incluido el mismo compromiso financiero.

"La decisión no la ha tomado la Junta de Andalucía, no le compete, la decisión la ha tomado el Gobierno de España y por tanto es el Gobierno de España el que tiene que dar explicaciones de por qué ha tomado esa decisión", ha dicho Moreno.

Ha añadido que el malestar de Jaén "se podría haber evitado si no hubiera habido las declaraciones no oportunas de la vicepresidenta del Gobierno y diputada por Córdoba, la señora Calvo". En este sentido, ha subrayado que "lo que ha calentado los ánimos ha sido la afirmación de que ella ha intervenido con el presidente del Gobierno para que así fuera", en alusión a la designación de Córdoba.

Dicho esto, ha incidido en que "no ha habido negociaciones por ningún lado porque no tenemos competencia en la decisión y nos lo dejó muy claro el Gobierno" ya que la decisión correspondía al Ministerio de Defensa y ahí "no pintamos nada".

Ha apuntado que con todo, la parte positiva es que finalmente el proyecto se queda en Andalucía, pero también hay una parte negativa ya que "a las autoridades locales de Jaén se le había trasladado que eso estaba cerrado" y que la base se ubicaría en el término municipal de Jaén.

"Es un problema en el que la Junta de Andalucía es absolutamente ajena y es un problema entre autoridades locales de Jaén y Gobierno central que tendrán que aclararlo entre ellos", ha dicho Moreno para zanjar la cuestión.