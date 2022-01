Las necesidades de los distritos de Córdoba: más aparcamientos y mejores infraestructuras y servicios

Los Reyes Magos hace poco que pasaron por Córdoba y los 15 distritos de la ciudad continúan sin ver hechas realidad necesidades históricas que tienen en común o no, como la falta de aparcamientos o zonas verdes –como, por ejemplo, ocurre en Poniente Sur, la zona Centro o la zona Sur– que a buena cuenta seguro que les habrían pedido a Sus Majestades de Oriente. No obstante, cada uno de los distritos de la ciudad tiene su propia idiosincrasia, sus propias necesidades que continúan año tras año sin solución y que siguen demandando a las distintas administraciones.

Poniente Sur

“Uno de nuestros mayores problemas es el del envejecimiento de la población, sobre todo en la zona antigua de Ciudad jardín; no hay ascensores en muchos edificios y nuestros mayores se ven abocados a no poder salir de sus casas. Demandamos más servicios sociales que atiendan a esas personas”, insiste el presidente del Consejo de Distrito Poniente Sur, Francisco Luis Porras.

Mientras que en materia de infraestructuras, los vecinos están “pendientes” de una “necesaria” actuación integral prometida por Urbanismo para mejorar la avenida Gran Vía Parque. “Además, otra zona que está dejada de la mano de Dios es el aparcamiento de la plaza de toros; se habló de hacer uno nuevo y de reservar plazas para residentes y hasta ahora nada de nada”, sentencia Porras. En el distrito también echan de menos servicios y planificación en la zona del Nuevo Poniente, en claro y constante crecimiento. “Se dijo que iba a venir un parque de bomberos, también una comisaría de Policía y una planta neumática de residuos y no sabemos nada al respecto”, insiste.

Los vecinos demandan asimismo la puesta en valor del edificio de la antigua Audiencia Provincial. “Desde que se fueron de allí los juzgados, los comercios y bares de la zona han perdido calidad de vida; no queremos que ese edificio se convierta en una nueva Noreña”, apunta Porras, quien incide en que también necesita una actuación de mejora el Palacio de Deportes Vista Alegre. “Tiene carencias que lo convierten en uno de los peores polideportivos que hay en Córdoba, como carencias tienen las instalaciones deportivas que hay en el distrito, algo que hemos hecho llegar al Ayuntamiento”, defiende.

En el Distrito Poniente Sur también demandan un plan integral que reforme y renueve el circuito del parque Cruz Conde, así como la mejora del servicio de centros cívicos. “El Centro Cívico Sebastián Cuevas, en el Parque Cruz Conde, está cerrado, y en el de Poniente Sur hace falta personal; donde más se nota es en el área de participación ciudadana. Colaboramos con el Ayuntamiento en todo lo que nos pide, pero no entendemos que se haya perdido tanto en el distrito”, explica Porras. Entre otras reivindicaciones demandan además las mejoras de la Escuela de Adultos de la calle Pintor Sorolla y de la Casa de la Música.

Centro

“Tenemos monumentos y los monumentos se nos están cayendo”, destaca la presidenta del Consejo de Distrito Centro, Juana Pérez. Uno de los monumentos a los que se refiere es la ermita de la Aurora, “que actualmente es una selva; llevamos dos años pendientes de que allí se pueda actuar, igual que con la parte de la muralla de los Herruzo”, sostiene.

“En el distrito mantenemos las necesidades de un año para otro; en el Casco Histórico tenemos, por ejemplo, necesidad de aparcamientos, el que se hizo en Miraflores al lado del C3A para colocar los coches de Ronda de Isasa siempre está ocupado y no sabemos qué es lo que ha ocurrido con los de la calle San Fernando, en el que también se consiguió que tuvieran preferencia los vecinos”, insiste, para añadir que el Ayuntamiento tendría que estudiar volver al plan de aparcamientos que ya estaba diseñado para la zona.

Además, incide en que no cuentan con espacios donde realizar deporte “y los necesitamos como cualquier ciudadano de Córdoba”. Pérez detalla que se le ha pedido a Urbanismo y al Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) que un amplio terreno ubicado frente al colegio Luciano Centeno se dedique a equipamientos deportivos.

La presidenta del Consejo de Distrito Centro también destaca que el Consistorio tiene una asignatura pendiente con el Casco Histórico en materia de solares y casas “medio en ruinas”. “No hay un registro por parte de Urbanismo que obligue a tenerlos limpios”, recuerda. “Aquí se nos eterniza todo, no tenemos ni siquiera zonas verdes y lo poquito que teníamos verde nos lo quitaron cuando se rehabilitaron las calles”, sentencia.

Una de las últimas batallas del distrito es conseguir que en las viviendas del Casco Histórico se puedan instalar placas solares. Lo impide de momento el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PECH). “El Ayuntamiento debe buscar la fórmula para permitir que tengamos el mismo derecho a las energías renovables que el resto de cordobeses”, defiende.

Otra de las demandas ciudadanas en el Centro es que se tomen medidas reales que impidan la huida de vecinos del mismo. “Se está favoreciendo la proliferación de bares, apartamentos turísticos y hoteles y en el Casco Histórico nos vamos a quedar los justos; al no haber residentes, el comercio de cercanía acaba desapareciendo, que es lo que está ocurriendo”, apunta. “Es más fácil conseguir licencia e innovaciones para un bar, un hotel o un apartamento turístico que para actuar en tu fachada; y debería buscarse también la fórmula de flexibilizar la realización de obras”, añade. También habría que estudiar, según Pérez, el paso de los autobuses por la calle Alfaros, por la que circulan cuatro líneas, “un autobús cada 15 minutos, con el consiguiente perjuicio para los vecinos”.

Sur

“Necesitamos que se lleve a cabo un plan integral urgente en el distrito, un plan integral que ya se le trasladó al Ayuntamiento y que supone, entre otras cosas, inversiones en infraestructuras y en vivienda y medidas que favorezcan el empleo, aparte de darle una vuelta a los servicios sociales”, defiende la presidenta del Consejo de Distrito Sur, Mariló Damián, un distrito que año a año tiene barrios entre los más pobres de España.

Damián insiste que “hay que diseñar un plan en condiciones para que el distrito se beneficie; por ejemplo, en materia de infraestructuras, que no se actúe en la mejora de una calle ahora y en la otra a los 15 años, como está ocurriendo, sino que se mejoren todas a la vez”.

Ese plan “debe incluir” medidas de rescate social, programas de empleo, medidas para mitigar la brecha salarial entre mujeres y hombres, para rehabilitar viviendas, obras de regeneración urbana, medidas de fomento de las actividades deportivas y dotación de instalaciones deportivas, así como potenciar políticas de dinamización sociocultural.

Asimismo, los vecinos del Distrito Sur esperan que se lleven a cabo las prometidas reforma del estadio de San Eulogio y ese nuevo Pabellón de la Juventud que acaba de presentar el Ayuntamiento y que tendrá tres plantas, una terraza, diez espacios deportivos y una piscina cubierta. Y que se abra cuanto antes la Normal de Magisterio, “que servirá para darle visibilidad al distrito en la ciudad”, remarca. “Es importante también que se amplíe el horario de la biblioteca; además, no hay nada de ocio, el distrito está abandonado y sucio, en el distrito no se invierte”, cuenta.

Otra de las necesidades que tiene la zona, según destaca, es que los políticos no esperen a las campañas electorales para visitarlo y ver las necesidades del mismo y de los vecinos. “Les invitamos a que vengan, se paseen por nuestras calles y oigan nuestras necesidades, además de escuchar al Consejo de Distrito”, insiste Damián.

El Distrito Sur también necesita aparcamientos. “En esta parte de la ciudad tenemos el Mercado Medieval, la Feria y la Semana Santa, por ejemplo, y tenemos un problema de aparcamientos impresionante al que también hay que darle solución”, dice. Damián además apunta que el Plan del Río “habría que cumplirlo”.

Alcolea

En el Consejo de Distrito Alcolea esperan que el 2022 haya llegado para hacer realidad antes mejor que tarde el nuevo centro de salud y el nuevo puente de los Piconeros –que es vía de acceso a distintas parcelaciones–. Así lo destaca la presidenta del Consejo, Irene Ruiz, quien tiene claro que este será otro año en el que tendrán que batallar para que se elimine el trazado de las vías del tren de la barriada, una demanda ya histórica. “Se aprobó una moción en el Pleno del Ayuntamiento, por la cual se iba a constituir una mesa para trabajar en el tema y no se ha hecho nada, no hay intención de hacer nada; así que tomaremos las medidas oportunas desde el Consejo de Distrito, vamos a ver qué movilizaciones adoptamos”, detalla.

Otra de las necesidades que tiene la barriada es la de la mejora del campo de fútbol, “que tiene gravísimos problemas en su estructura, algo que es conocido por el Imdeco, pero se nos dice que no se puede hacer nada, que está en una situación administrativa pendiente de resolverse”, explica Ruiz. Además, la barriada demanda que se refuerce la seguridad en la misma. “Hay un policía de barrio que está solo por las mañanas de lunes a viernes; nos sentimos desprotegidos en ese sentido”, comenta. “Necesitamos más seguridad sobre todo los fines de semana, se están haciendo hasta carreras de coches y aquí no viene nadie, no hay controles”, lamenta.

También en la barriada de Alcolea necesitan, entre otras cosas, un polideportivo “funcionando al cien por cien”, según destaca la presidenta del Consejo de Distrito. “El polideportivo está a medio gas y está solo para las reservas de actividad que antes se llevaban a cabo en el centro cívico, pero no hay, por ejemplo, una dotación de máquinas en el mismo”, incide Ruiz.