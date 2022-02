¿De qué nacionalidad hay más extranjeros empadronados en Córdoba?

Córdoba perdió poco menos de 5.000 habitantes durante 2020, el año de la irrupción del covid, según la actualización del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2021, por diversas circunstancias más allá de la enfermedad, que también ha tenido su influencia, de manera directa e indirecta. Como no puede ser de otra manera, dado el mayor volumen de población, la práctica totalidad de la caída demográfica corresponde a ciudadanos españoles, si bien en el último año también ha afectado al censo extranjero.

En la actualidad, según los últimos datos, fechados a 31 de diciembre de 2020 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Córdoba tiene 776.789 habitantes, por los 781.451 con los que contaba apenas un año antes, lo que supone una pérdida de 4.662. De ellos, 754.944 son españoles -había 758.939, por lo que son 3.995 menos- y 21.845, extranjeros (se reducen en 667, pues había censados 22.512 a 1 de enero de 2019). Pero ¿de cuántos países hay ciudadanos empadronados en la provincia? ¿qué nacionalidad es la predominante? ¿Cómo ha evolucionado el censo de las personas llegadas desde otras latitudes?

En Córdoba hay empadronadas personas de 109 nacionalidades del total de 194 que reconoce la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que hay que tener en cuenta que incluye a Ciudad del Vaticano, pero no a Palestina -tampoco a Kosovo, Taiwán, Transnitria, Osetia del Sur, Abjasia, la República Árabe Saharaui Democrática o la República Turca del Norte de Chipre-, al considerar que no es del todo independiente porque parte de la comunidad internacional no avala su soberanía. En otros años, la provincia ha tenido censados a ciudadanos de hasta una decena de países más, e incluso en la actualidad cuenta con 35 apátridas, personas no reconocidas por nación alguna.

De todos ellos, la mayoría son rumanos, hasta el punto de que prácticamente uno de cada cuatro extranjeros empadronados en Córdoba tiene su origen en el país de los Cárpatos. Son 5.030 de los 21.845, lo que se traduce en un 23% del total de ciudadanos llegados de fuera de las fronteras de España que están censados en la provincia. Es más, suponen el 54,1% de los europeos (9.290), que a su vez son casi la mitad, y el 75,4% de los que pertenecen a estados miembros de la Unión.

Por contextualizar algo más, el padrón recoge que hay extranjeros de hasta 39 nacionalidades de las que conforman el Viejo Continente, si bien en el pasado este número llegó a ser de 45. La última actualización del censo, que el INE lleva realizando desde hace más de dos décadas -arrancó en 1998-, deja a cero la presencia de gente de Andorra, Chipre, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo y Montenegro. Tras Rumanía, el núcleo predominante es del Reino Unido, por encima del millar, con un total de 1.046 ciudadanos, mientras que también es destacable la cifra de georgianos (628) o ucranianos (440), por encima de italianos (422) o franceses (259), que pasan también de los 200.

Estabilizados por encima de los 20.000

Tras Europa, la demarcación que más presencia tiene en Córdoba es América, especialmente de la zona Sur y Central y el Caribe, pues suma 6.746 personas, prácticamente las mismas que en 2020 (6.749). De más allá del Atlántico, el país que tiene más ciudadanos empadronados en la provincia de los 22 que tienen presencia es Colombia, con 1.142 y único que pasa de la frontera del millar, de la que se quedan relativamente cerca Honduras (949), Venezuela (753) y Paraguay (623). El resto ya no pasan de los 500, si bien llaman la atención los tres ciudadanos de Dominica.

África también deja su impronta en el crisol de nacionalidades que aparecen en el censo cordobés, con casi 4.000 personas con origen en sus tierras. Los 3.976 africanos empadronados se reparten en 26 países -uno menos que el año antes, tras desaparecer de la lista Liberia-, siendo el más numeroso Marruecos con 2.703 ciudadanos que lo dejan en el segundo lugar del total, superado por Rumanía, y muy lejos del resto: Argelia (298), Nigeria (159), Senegal (150), Guinea (137) y Costa de Marfil (120), dado que los demás estados no llegan siquiera al centenar, con casos singulares como los dos extranjeros de Benín o Togo, los cinco de Sierra Leona o los ocho de Guinea-Bissau.

Por último, desde Oriente también hay censadas personas en Córdoba. Desde el mayor continente en extensión del mundo, Asia, han llegado 1.778 personas, siendo la gran mayoría chinos (1.023), si bien también hay representación de otros 17 países más, tras caerse del listado durante el pasado año Kazajistán; se mantienen con relativo peso Pakistán (351) y Siria (160), mientras que el resto tiene una presencia casi testimonial. Además, desde Oceanía hay apenas 20 ciudadanos, 15 de Australia y otros cinco con origen en Nueva Zelanda, al margen de los 35 apátridas que hacen que el global de personas extranjeras empadronadas en Córdoba ascienda a las ya referidas 21.845.

Una cifra que, con la mínima caída respecto al censo anterior, se mantiene dentro de los parámetros iniciados en 2008, primer año en el que se superó la barrera de los 20.000 extranjeros en el padrón de la provincia. Hasta ese momento, en los diez años previos del informe del Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento fue exponencial, pues en el lejano 1998 la presencia de ciudadanos de otras latitudes apenas era de 1.665; por su parte, el tope se alcanzó en 2011 con hasta 25.894, dentro de una tendencia por encima de los 25.000 que se prolongó desde 2010 hasta 2013. Ahora, el dato se maneja algo más abajo, situado en el entorno de los 20.000 desde 2016.