El 11% de las mujeres que deciden abortar en Córdoba son menores de 20 años

Poner fin a un embarazo es una decisión que toman miles de personas en todo el mundo, Córdoba no es la excepción. En la provincia se practican, de media, unos tres abortos cada día del año. La cifra de interrupciones voluntarias del embarazo es de 1.224, un 6,2% más en el último ejercicio, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al año 2022.

La cantidad de abortos en la provincia sufre pocos cambios año tras año. Suelen estar por encima del millar, a veces cerca de los 1.500, y darse, sobre todo, en mujeres jóvenes y sin hijos, por petición de ellas y sin haber experimentado previamente una interrupción del embarazo.

En este sentido, uno de los aspectos que se recoge en el informe es que el 11% de las mujeres que deciden abortar tienen menos de 20 años, una tendencia que se mantiene en los últimos ejercicios (el año pasado era el 12%). Dentro de esta franja de edad, cinco de ellas tenían menos de 15 años.

No obstante, la mayoría de las mujeres que deciden abortar en el conjunto de la provincia tienen entre 20 y 34 años, puesto que fueron 809, un 7% más que hace un año y lo que representa el 66% del total. A ellas se suman, las 204 (+26%) que tienen entre 35 y 39 años, las 68 (-10%) mujeres de entre 40 y 44 años y las ocho que abortaron con más de 44 años, una más que en 2021.

El uso de métodos anticonceptivos es otro de los aspectos que analiza el informe, que detalla que el grupo más numeroso de mujeres que abortaron a lo largo de 2022 correspondía a las que no utilizaron ninguno: 557 de las 1.224, lo que representa el 45,5% del total. Las que sí lo usaban, en su mayoría recurrían a los métodos barrera –379–, hormonales –214–, naturales –46–, o mecánicos –8–.

La ley permite el aborto hasta la semana 14 de embarazo por decisión de la mujer. Antes de esa norma, sólo había tres supuestos: violación, malformación del feto y riesgo para la salud física y psíquica de la madre; siendo hasta entonces esta última la razón que se esgrimía en la abrumadora mayoría de los casos.

Con relación a los motivos para la interrupción voluntaria del embarazo, del total de las practicadas en ese año la abrumadora mayoría fue a petición de la madre: un total de 1.133. Por su parte, 41 obedecieron al grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, 47 a riesgos graves de anomalías en el feto y tres fueron por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave o incurable.

En cuanto a las semanas de gestación del feto, la mayoría tenía ocho o menos semanas, un total de 900 de las 1.224 mujeres, 245 tenía entre nueve y 14 semanas, 77 entre 15 y 22 semanas y solo dos entre 23 o más semanas de embarazo, es decir, unos seis meses.

Asimismo, el informe anual del Ministerio de Sanidad pone de manifiesto que la amplia mayoría de las 1.224 gestantes que interrumpieron su embarazo en la provincia no habían tenido abortos voluntarios anteriores. En esa situación estuvieron 783 mujeres, es decir, el 63,9%. Mientras tanto, 308 se habían hecho una interrupción voluntaria del embarazo con anterioridad, un 13% más en un año, y 86 sumaban dos previos. Un total de 29, por su parte, acumulaban tres anteriores, cuatro se habían hecho cuatro antes y 14 tenían cinco o más previos.

De todas estas mujeres que decidieron abortar a lo largo de 2022 en Córdoba, 525 no tenían hijos, lo que supone un 42,8%, mientras que 299 ya eran madres de uno, 268 de dos, 98 de tres, 12 de cuatro y 22 tenían cinco o más.

El informe anual también incluye datos de la formación de las mujeres que interrumpieron su gestación de forma voluntaria. De todas ellas, 312 tenían estudios de Secundaria, mientras que 404 habían cursado Bachillerato o grados de Formación Profesional y 194 tenían estudios universitarios. Además, 287 solo tenían Primaria, mientras que 25 de ellas no tenían estudios. El resto, según consta en los datos, aparecen como nivel de instrucción "no clasificable" o "no consta.

El derecho al aborto en la sanidad pública sigue sin estar garantizado en España siete meses después de que se aprobara la reforma de la ley, que incluye un registro de objetores, cuya regulación está pendiente de elaboración por parte del Ministerio de Sanidad. Con los datos de 2022 en Andalucía casi todas las interrupciones del embarazo -18.723 de 18.757- se hicieron en centros extrahospitalarios privados. Harbá que esperar que se revelen los datos de 2023 para conocer el alcance verdadero de la aplicación de la reforma de la ley.