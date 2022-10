"La muerte de un bebé es un tabú": Las familias en duelo perinatal buscan mejorar los protocolos de atención en la sanidad pública

El duelo perinatal “es un duelo muy difícil porque no se habla, no hay ayuda, te tienes que buscar la vida por lo privado porque Salud Mental funciona muy mal, es a cuenta gotas y no necesitas eso, necesitas atención”, reivindica Gloria Rubio, una madre que siente que hubo poca orientación psicológica cuando perdió a su hija Manuela, 48 días después de nacer, en Córdoba.

“Mi hija fallece, me meten en una sala con muchas enfermeras y las frases que se dicen no son las más apropiadas: sois muy jóvenes, vais a tener más, no pasa nada, frases que no se tienen por qué decir”, critica la madre, que considera que falta educación para abordar el momento de duelo y no culpa de ello a los profesionales sanitarios, pero sí al sistema. A Gloria solo le hicieron la prueba de cariotipo y, para que le hicieran más pruebas, le comentaron que la situación por la que pasó debía ocurrirle tres veces, según explica.

Desde la Asociación Matrioskas, a la que acudió en busca de ayuda y que apoya a las familias en duelo, reivindican mejorar el protocolo de actuación en caso de pérdidas perinatales, un protocolo que en el Hospital Reina Sofía ya tienen avanzado para dar una respuesta integral, con la implicación de Ginecología, Salud Mental y Obstetricia, por ejemplo, para abordar el momento del fallecimiento y los días posteriores.

La vocal de Matrioskas en Córdoba, Laura Prados, ha expresado que aún en el ámbito sanitario “la muerte es un tabú y la muerte de un bebé más”. Es una situación, considera, de la que “no se habla y se invisibiliza” porque a nivel institucional “no se cuenta con nadie”. Y se refiere, por ejemplo, a la imposibilidad de apuntar a su hijo fallecido en el libro de familia, lo que impide o complica el “reconocernos como padres de ese bebé” ante el mundo.

En el ámbito profesional, además, Prados afirma que el personal especializado en el duelo perinatal es muy escaso, aunque celebra que en el Reina Sofía se haya visto ya que existe la necesidad de poner en marcha un protocolo, “eso ya es un avance”, afirma, a la espera de que se pueda poner en marcha pronto.

La asociación, que nació en Cádiz en 2018, aglutina en la provincia cordobesa actualmente a unas seis familias, que se ayudan a través de grupos de acogida, con llamadas, mensajes y encuentros online, así como el apoyo a través de un convenio con el Teléfono de la Esperanza de Jaén para casos más concretos y de urgencia.