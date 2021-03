Muere Rafael García Contreras, histórico militante del PCE y de IU en Córdoba

Rafael García Contreras, histórico militante y dirigente del PCE y de IU en Córdoba, ha muerto a los 85 años. Así lo ha confirmado el partido en sus redes sociales, en las que ha lamentado el fallecimiento de García Contreras y a cuya familia y amigos ha trasladado su pésame.

García Contreras fue senador por Córdoba, el único que IU ha tenido en la Cámara Alta en toda su historia. Nació en Pedro Abad en 1936 y su infancia estuvo marcada por el fusilamiento de su padre. Es en el año 1959 cuando entra en contacto con el Partido Comunista y su lucha política lo lleva a su encarcelamiento en las prisiones de Córdoba, Carabanchel y Cáceres.

Una vez recuperada su libertad, se traslada a Córdoba donde vive la legalización de CCOO y del Partido Comunista. Es elegido senador por Córdoba en las elecciones generales de 1989 y también participó en las autonómicas. La primera vez que va en unas listas en las municipales es en el año 2011.

En una entrevista concedida a el Día en el año 2008 con motivo de la publicación de sus memorias (Susurros de libertad), García Contreras reconocía que no tenía muy clara su elección como senador. Recordaba en esa entrevista que solo Alfonso Ceballos (mano derecha de Rosa Aguilar por aquel entonces) confiaba en que iba a salir elegido.

Calificaba a la antigua Westin como una "escuela política" y reivindicaba la aportación a la lucha revolucionaria del movimiento obrero y el factor político del sindicato estando presente en todas las luchas.

En esa entrevista, preguntado por si recordaba su primer mitin, respondió lo siguiente: " Fue en mi pueblo, en Pedro Abad. Yo no iba a hablar, tenía que presentar a Ildefonso Jiménez, que era candidato. Ni me habían anunciado como orador al Gobierno Civil. Y la dirección del PCE pedía que se aceptaran las reglas. El mitin fue en la plataforma de un tractor. Terminó Ildefonso y empezó todo el mundo a decir Rafael, amigo, el pueblo está contigo. Y ni reglas, ni nada. Dije lo que había que decir. Detrás del mitin había una granja de cerdos y yo creía que les estaban retorciendo las orejas, para que chillaban no se nos oyera. Dije que me importaban muy poco esos cerdos y los otros".