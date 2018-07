Más de un millar de jóvenes se quedan sin plaza en Psicología

Será a partir del próximo mes de septiembre cuando la Universidad de Córdoba (UCO) imparta por primera vez el grado de Psicología. Tal ha sido la demanda que ha generado este nuevo título -su nota de corte es de 9,020-, que ha recibido 1.105 solicitudes para las 65 plazas que oferta, por lo que 1.040 estudiantes se han quedado fuera. No obstante, esta titulación no es la única que no puede dar cobertura a toda la demanda que tiene. Al igual que en pasado curso, de nuevo el grado de Medicina -cuya nota de acceso vuelve a ser la más elevada con un 12,842- es el que ha dejado más estudiantes fuera, ya que ha recibido 3.385 solicitudes para las 130 plazas ofertadas; es decir, que 3.455 jóvenes no podrán cursar Medicina este año en la institución cordobesa.

En la misma situación se encuentran hasta 2.194 jóvenes que aspiraban a estudiar el grado de Enfermería, titulación que ha recibido 2.320 solicitudes para 126 plazas. En Fisioterapia, por su parte, se han registrado 1.285 solicitudes para 45 plazas, mientras que en Veterinaria 1.370 solicitudes para 150 plazas.

Medicina, Veterinaria, Derecho, Enfermería o Enología han cubierto ya todos sus puestos

Se da la circunstancia, además, de que los citados grados son algunos de los que tienen la nota de corte más elevada. Así, tras Medicina se encuentra el grado de Bioquímica, con un 12,1, seguidos de Fisioterapia y Veterinaria, que piden un 11,7. La nota de corte en Enfermería en la UCO, por su parte, es de 11,6, según los resultados de la primera adjudicación de plazas para el curso 2018-2019.

Además de Psicología, la Universidad de Córdoba ha incorporado para el próximo curso el grado de Enología, titulación para la que como mínimo es necesario contar con 8,3 como nota de corte.

Desde la UCO informaron de que junto a las titulaciones de Ciencias de Salud, también han completado su cupo de admisión las de Administración y Dirección de Empresas; Biología; Bioquímica; y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Tampoco hay plazas en los grados de Cine y Cultura; Derecho; Educación Infantil; y Educación Infantil Itinerario Bilingüe; junto a Educación Primaria y Educación Primaria Itinerario Bilingüe; y Educación Social. La situación se repite en las titulaciones de Enología; Física; Ingeniería Informática; Ingeniería Mecánica; Química; y Traducción e Interpretación. A estas se suman los itinerarios conjuntos de Administración y Dirección de Empresas y Derecho; Educación Primaria Bilingüe y Estudios Ingleses; Historia e Historia del Arte; Traducción e Interpretación y Filología Hispánica; Traducción e Interpretación y Estudios Ingleses; y Turismo y Traducción e Interpretación.