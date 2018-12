Las cooperativas proponen que el etiquetado de la miel incluya el porcentaje de origen

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha lanzado a consulta pública la modificación del proyecto de Real Decreto 1049/2003 relativo a la norma de calidad de la miel, ante la necesidad de implementar un etiquetado de origen de la miel más claro y útil para los consumidores.

Cooperativas Agro-alimentarias ha expresado en diferentes ocasiones la necesidad de implementar esta medida, ya que considera que el actual etiquetado, autoriza la denominación "mezcla de mieles procedentes de la UE y no procedentes de la UE", que permite que una miel con menos de un 1% de miel española o europea puede utilizar la denominación europea.

"Es importante resaltar que el porcentaje de mieles con esta mención de origen en el etiquetado, mezcla de mieles procedentes de la UE y no procedentes de la UE, es la que mayoritariamente se encuentra en el comercio, algo claramente insuficiente para que los consumidores realicen una elección de compra clara e informada", han sentenciado fuentes de Cooperativas Agro-alimentarias.

Las mismas fuentes han apuntado que la indicación del país de origen de forma obligatoria es un paso adelante para facilitar esta información. Sin embargo, para Cooperativas Agro-alimentarias una normativa que contemple exclusivamente la enumeración de los países es insuficiente.

"Por ese motivo, hemos propuesto que se obligue a indicar el porcentaje de miel de cada origen y que el orden en que se enumeren sea de mayor a menor. De no ser así, no se alcanzaría el objetivo de que no se utilicen pequeñas cantidades de una miel española o europea para dar un marchamo de calidad a un producto que no tiene globalmente esas cualidades, y se continuaría dando una información errónea al consumidor y perjudicando a nuestro sector apícola", han puntualizado las fuentes de Cooperativas Agro-alimentarias.

Las mismas fuentes han añadido que los consumidores son cada vez más conocedores de las ventajas sanitarias, ambientales y sociales del Modelo Europeo de Producción, y del esfuerzo que hacen los productores para cumplirlo. "Por ello, desde Cooperativas Agro-alimentarias defendemos un etiquetado claro de origen, que valore el modelo europeo de producción y el valor medioambiental de nuestra apicultura", han incidido.

Cooperativas Agro-alimentarias ha recordado que España es el principal productor de la Unión Europea, y una buena parte de la producción tiene como destino el mercado europeo y otros mercados exteriores. “Por ello, desde el punto de vista comercial el modelo actual supone una competencia desleal, ya que impide poner en valor los costes asociados a nuestro modelo productivo y al papel medioambiental que ejercen nuestras abejas”, han destacado.

Todo ello en un contexto en el que, como ya publicó el Día, La Plataforma Etiquetado Claro Ya, integrada por más de 54 asociaciones apícolas, varias organizaciones medioambientales, empresas del sector y multitud de apicultores a título individual, también en la provincia de Córdoba, protagonizará una protesta frente al Congreso de los Diputados el próximo 13 de diciembre para llamar la atención sobre el "fraude" al consumidor que "posibilita la normativa actual sobre el etiquetado".

Según el sector, existe una "total falta de información al consumidor sobre el producto que consume, como su origen, su calidad o su tratamiento, y posibilita situaciones de completo engaño por cuanto en muchas ocasiones el consumidor compra un producto de muy baja calidad".

Esta situación, que el sector apícola lleva denunciando más de 13 años, convierte la normativa de etiquetado en una “anómala caricatura” dentro de la Unión Europea.