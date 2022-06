Más de 130 menores en situación de maltrato en Córdoba esperan a ser atendidos por la "precaria situación del personal"

El personal del Sistema de Protección a la Infancia en Córdoba afirman sentirse "totalmente saturado" para poder salvaguardar a los menores que se encuentran en una situación de maltrato grave o desprotección. En la actualidad, los equipos cuentan con 324 casos en activo y "no pueden abordar más". La consecuencia es que se encuentran en espera 135 menores ya catalogados en situación de maltrato: "Son unos tiempos de espera totalmente inasumibles", han indicado este viernes los trabajadores en un escrito muy crítico con la situación que atraviesa el servicio.

Estos profesionales se han manifestado para denunciar la falta de recursos y de personal. "Muchos de los menores esperan desde 2020. Estamos viviendo una situación bastante precaria", ha afirmado el coordinador de un equipo de menores, José León. El profesional ha indicado que se está intentando atender a aquellos casos "muy graves" y a los "desamparos provisionales", es decir, unas situaciones "que son tan graves que la retirada debe ser ya; si no, pueden sufrir daños muy importantes", ha advertido.

El delegado de personal y miembro de la junta de personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, Ignacio Vázquez, ha explicado que "hace falta una actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o cumplir la actual y dotar a los servicios para que no haya esta sobrecarga laboral que provoca la rotación del personal". Además, el profesional ha asegurado que hacen falta cuatro técnicos para cubrir la RPT del año 2002, que, tal y como ha indicado, está sin actualizar desde entonces.

El departamento de Centros de Menores cuenta en la actualidad con un solo técnico para el seguimiento de toda la provincia, así como de los diferentes programas asistenciales de los menores en acogimiento residencial, como han asegurado los profesionales.

Otro de los departamentos, el de Equipos de Menores, que se encarga de adoptar las medidas para salvaguardar a menores en desprotección grave, cuenta en los equipos con la mitad de su personal y en el Equipo de Recepción a un solo técnico para dar respuesta a las más de 300 hojas de maltrato anuales y la clasificación de la gravedad.

Igualmente, el departamento de Acogimiento Familiar y Adopción carece de personal suficiente para una eficaz valoración de idoneidad de las solicitudes de acogimiento familiar y adopción y para el seguimiento de los acogimientos en familia extensa y ajena. Todo esto provoca "una larga espera en la tramitación que conlleva que los menores continúen en medidas de protección provisionales a pesar de contar con familias disponibles", como han explicado.

Además, los profesionales que se han manifestado frente a la sede del Sistema de Protección a la Infancia en Córdoba han indicado que la situación de los diferentes departamentos provoca retrasos y acumulación de trabajo en el departamento de Gestión Administrativa, hecho que se agravaría más aún en caso de que la dotación de puestos en el resto de las unidades aumentase, ya que el trabajo de cada uno de los departamentos redunda en las labores de esta unidad. La sobrecarga de este equipo conlleva que no siempre se pueda respetar el plazo acordado para las diferentes gestiones.

Esta situación se viene denunciando desde 2017 en diferentes escritos a autoridades judiciales, Fiscalía o el Defensor del Pueblo, donde se aludía a "una relación de puestos de trabajo totalmente obsoleta y ajena a las demandas de la actual ley de infancia", recuerdan.

"Hay familias dispuestas y también para dejarlo"

El fundador y secretario de la asociación de familias de acogida Mírame, Luis Felipe Ramírez Armijo, también ha acudido al acto de reivindicación para expresa su apoyo a los profesionales y ha indicado que las familias "se cansan porque no cuentan con ningún apoyo". "No se les atiende. Nosotros somos guardas y la Administración son la tutoría. En el momento en que protestamos porque los niños necesitan gafas o cualquier cosa por la evolución de la propia vida, lo primero que se nos hace en la siguiente evaluación es quitarle idoneidad a la familia", ha denunciado.

"Hemos intentado llevar las quejas ante las autoridades, pero no nos echa cuanta nadie", ha indicado el secretario. "Hay familias dispuesta a acoger, pero hay más para dejarlo, porque se cansan", ha denunciado. Y ha insistido en que "son muchos menores los que hay en desamparo". "Esto es muy grave. Las familias hacemos lo que podemos, pero los profesionales no pueden dar soluciones porque no les dan ni el más mínimo medio", ha denunciado.

Tanto es así que Ramírez Armijo ha mencionado que las familias llegaron a solicitarle a la Junta de Andalucía la renuncia a la subida del IPC de la manutención de los menores: "Ese dinero lo poníamos nosotros para que se lo gastasen en traer funcionarios y se rieron de nosotros". "Esto es el futuro de nuestro pueblo. Ellos no tienen culpa de haber nacido en esta época y en esas familias. Ayudémosles, porque no hay ningún apoyo para ellos", ha advertido.