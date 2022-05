Los menores de Córdoba cometen cada vez más delitos de violencia de género

La situación de violencia machista en Córdoba preocupa a la Audiencia Provincial y, más concretamente, la que tiene que ver con menores y adolescentes. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer, el Penal 6, está "al borde del colapso" y, además, el 12% de los asuntos que llegan al Juzgado de Menores tienen que ver con violencia machista y doméstica en Andalucía. Así lo ha asegurado el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, en la presentación de la memoria anual de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El año pasado se registraron 777 asuntos en los juzgados de los menores, aunque, de ellos, "preocupa la incidencia de un fenómeno criminal": el 12% de los asuntos son de violencia de género y doméstica, y aunque el dato es andaluz, la tendencia es similar en Córdoba, según Sánchez Zamorano, que afirma que se trata de una media extrapolable a la provincia. La cifra "viene creciendo, esto no se detectaba hace siete u ocho años", explica el letrado.

"Me parece un dato especialmente llamativo que niños cometan actos contra sus padres y familiares y, además, en sus primeras relaciones de pareja o sentimentales". Para el letrado "eso no puede ser, ahí no cabe la represión, es una lacra que tiene un componente educativo que aparte de la respuesta penal se debe dar otra respuesta, como la educativa".

Para Sánchez Zamorano "es triste que muchachos de 14 años copien o repliquen las actuaciones de los mayores". Pero los datos no quedan ahí, en el Juzgado de Violencia de Género aumentaron los asuntos en más de un millar el año pasado.

En la provincia se registraron 2.389 denuncias por violencia de género frente a 2.039 del año de la pandemia, un aumento "considerable" para la Audiencia Provincial. En el último ejercicio se adoptaron 378 órdenes de protección, lo que supone un 87% de las pedidas, y el 70% de las sentencias fueron condenatorias, frente al 50% de 2020.

Además, Sánchez Zamorano asegura que "existe un incremento de las mujeres que denuncian y un descenso de las que desisten de continuar con esa denuncia".