Estas son las nuevas medidas de acompañamiento de pacientes en el Reina Sofía

La pandemia del coronavirus obligó al Hospital Reina Sofía de Córdoba obligó a modificar la actividad diaria y las visitas a los pacientes para evitar casos de contagio y cumplir con todas las medidas incluidas en el decreto del estado de alarma.

Ahora, en plena desescalada y en fase 3, el complejo sanitario ha establecido nuevas medidas de acompañamiento a pacientes. No obstante, el acompañamiento no está permito aún salvo en casos de pacientes en fase terminal, grandes discapacitados, menores, partos, trastornos de la percepción sensorial y situaciones de agitación, deterioro cognitivo o si no se pueden desarrollar actividades físicas básicas de la vida diaria.

En estos supuestos, según la información que ha publicado el Reina Sofía en sus redes sociales, los acompañantes han de cumplir con una serie de medidas. Así, tienen que llevar consigo la tarjeta de acompañante, presentar una declaración responsable, someterse a prueba de temperatura y realizar relevos -en caso de que fuera necesario- en el exterior del edificio sanitario.

El hospital diseñó el Plan de Normalización para realizar una vuelta gradual y ordenada a la actividad asistencial hace apenas un mes debido al descenso en el número de pacientes atendidos e ingresados con covid-19 o sospecha. Entonces, el Reina Sofía comenzó una fase de transición hacia la realidad asistencial previa al inicio de la pandemia.

Desde entonces, el hospital ha seguido manteniendo algunas de las actuaciones adoptadas durante esta pandemia relativas al control de accesos y limitación de aforos (para minimizar la presencia física en el hospital, garantizando el menor riesgo de contagio) y medidas higiénicas el lavado de manos a la entrada. En este sentido, destaca también la recomendación del uso de mascarilla para profesionales, pacientes y acompañantes para acceder y transitar por el complejo.