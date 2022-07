Falta de médicos en Córdoba: Denuncian problemas en los servicios de Urgencias de Atención Primaria

El Sindicato Médico de Córdoba (Simec) ha advertido de que este verano ya han "empezado los problemas" en los servicios de Urgencias debido a la falta de facultativos. En concrero, la organización sindical explica que en Córdoba capital una de las dos Unidades de Vigilancia Intensiva (UVI) móviles de los servicios de Urgencias de Atención Primaria "se quedó sin médico" el pasado domingo.

Por otro lado, el Simec también critica que, el mismo día, en Montoro las Urgencias se quedaron con un médico menos "por una incidencia que no se pudo cubrir". En este sentido, desde el sindicato recuerdan que "sigue sin existir un sistema de cobertura de incidencias reglado para los servicios de Urgencias".

"Somos conscientes de que esto no es achacable a la jefatura de esta unidad", aclaran desde el Simec, sino "al déficit ya crónico y endémico de facultativos". Tras una ronda de contactos, son conscientes de que la situación "no es mucho mejor en el Distrito Sur de Córdoba, donde ya habido dificultades en julio y son los propios profesionales los que se muestran preocupados por cómo van a hacer el agosto". Por su parte, en el Distrito Norte "se suman la falta de profesionales y el problema de la enorme dispersión geográfica de la zona".

Al respecto, recuerdan que llevan tiempo "pidiendo de forma insistente la fidelización de los profesionales y la contratación de nuevos facultativos", además de que los contratos "sean de mínimo dos o tres años, cosa que hasta ahora no ha sucedido". Esto es "algo que deben autorizar desde los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que, por tanto, no es competencia de ninguno de los Distritos Sanitarios de la provincia". "Seguimos perdiendo profesionales en Andalucía y en España, y no es una cuestión solo de salarios, sino de estabilidad y realización profesional", resaltan.

Como sindicato profesional, el Simec reitera su apuesta "por la asistencia presencial de facultativos en todos los puntos o servicios en los que se dispensa salud, ya que entendemos que así se alcanza la máxima calidad asistencial a la población", pero esto ha de conseguirse mediante "la contratación de más profesionales y dotación adecuada de los servicios". Así, aseveran que "la salud de la población no se consigue sobrecargando a los facultativos que tenemos".

En este sentido, desde la organización destacan que en algunos puntos de la provincia ven "con frecuencia turnos de trabajo mensuales que oscilan entre las 250 y las 300 horas". Por ello, creen que esta planificación de la asistencia urgente es "una forma de esclavitud impropia del siglo XXI y supone, al mismo tiempo, un problema de seguridad hacia los pacientes y un atentado contra la salud de los profesionales". Por eso, advierten de que como sindicato no van "a consentirlo, y estamos dispuestos a recurrir a las oportunas medidas legales y judiciales si estos hechos se siguen repitiendo".

Por otro lado, y "aunque no es la solución al problema", desde el Simec entienden que los profesionales de los servicios de Urgencias de Atención Primaria, ya sean Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) o Dispositivos de Apoyo, "deberían tener acceso a los módulos de continuidad asistencial en su puesto de trabajo", como ya sucede en centros de salud y Urgencias hospitalarias.

"Es un tema de justicia y de acabar con una situación de agravio comparativo de profesionales que, por los mismos motivos que el resto de sus compañeros, como dificultad en la cobertura del servicio y exceso de demanda, se ven obligados a un sobreesfuerzo durante buena parte del año", añaden.

Por último, e sindicato se ofrece a "tender puentes con la Administración en la búsqueda de soluciones que supongan mejoras en la asistencia a la población cordobesa, así como mejoras reales para los facultativos cordobeses".