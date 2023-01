Cerca de 800 médicos de Atención Primaria de Córdoba están llamados a huelga indefinida desde este 20 de enero

Cerca de 800 médicos de familia, de urgencias y pediatras de Córdoba están llamados a huelga indefinida desde este viernes 20 de enero convocados por el Sindicato Médico de Atención Primaria (SMP). Ante esto, se han establecido unos servicios mínimos que solo cubrirán las consultas de los pacientes más vulnerables y las patologías urgentes.

La presidenta del SMP, Carmen González, ha asegurado que esperan que el seguimiento a este paro indefinido sea "mediano-alto" porque "hay clamor entre los compañeros" y una sensación de que "hasta aquí hemos llegado" debido a las condiciones de trabajo que soportan. "Esto es como un melón cerrado", apunta González sobre el ambiente que se vive en los centros de salud.

La huelga es indefinida, lo que quiere decir que no finalizará hasta que la Junta de Andalucía (a través del Servicio Andaluz de Salud, SAS), no se siente a negociar un cambio en el sistema de Atención Primaria. "Lo que consigamos de bueno para los médicos va a ser bueno para la ciudadanía" porque va a repercutir en una mejor atención, asegura González. Eso sí, "si vemos que se enrocan, como ha pasado en Madrid", el sindicato convocante tiene "un plan B".

Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, en la provincia de Córdoba hay cerca de 800 médicos de Atención Primaria (de familia, de urgencias y pediatras) y en toda la comunidad autónoma son más de 7.500.

Servicios mínimos

El SAS y el comité de huelga del SMP han alcanzado un acuerdo respecto a los servicios mínimos que "equilibra la necesaria atención a las patologías urgentes y a los más enfermos y vulnerables, con la garantía del derecho a la huelga de los trabajadores", indican desde el sindicato. Por su parte, la delegada de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, ha recordado que "está todo organizado para que la asistencia en los centros de salud no se vea perjudicada y las cosas sigan funcionando".

Por una parte, los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) tendrán el 100% de servicios mínimos sin modificación de horarios. Respecto a las consultas en los centros de salud, "el cálculo del número de profesionales de servicios mínimos se realizará atendiendo al criterio de poder garantizar la atención a aproximadamente el 40% de las consultas que se producen de forma habitual".

En todo caso, la intención es que se puedan atender "a los pacientes más vulnerables y aquellas patologías que, sin constituir una urgencia inmediata, sí que deben vigilarse estrechamente y atenderse sin demora, entre ellas, arritmias u otras patologías cardiacas, problemas respiratorios, descompensaciones diabéticas, pacientes oncológicos, etc. Igualmente, teniendo en cuenta la situación de pandemia, deben mantenerse las actividades de alerta epidemiológica que correspondan en cada momento".

La presidenta del SMP ha explicado que ese 40% establecido supone que aproximadamente uno de cada tres médicos huelguistas tendrá que hacer servicios mínimos y atenderá solo "patologías que no puedan esperar, urgencias y casos graves". Los facultativos que no secunden la huelga pasarán consulta como hacen habitualmente. Durante el tiempo que dure el paro, no se harán programas de salud salvo que el médico encargado no esté de huelga.

Así, el acuerdo al que han llegado el SAS y el SMP establece que "el personal facultativo que se encuentre de servicios mínimos atenderá los casos urgentes y a aquellos pacientes que por su morbilidad, actual o de base, requieran asistencia inmediata, y a aquellos que por su gravedad o grado de sufrimiento no aconsejen ser demorados en su asistencia a una posible finalización de la huelga indefinida".

En aquellos centros o consultorios en los que en un turno solo esté previsto un profesional, este se mantendrá como servicio mínimo. En los que se cuente con tres profesionales, los servicios mínimos serán cubiertos por uno solo, mientras que los que cuenten con tres o más pediatras, uno de ellos será incluido entre el personal designado como servicio mínimo. "El cálculo de dichos porcentajes se hará sobre la plantilla real efectiva prevista para esos días", señala el acuerdo.

Hay que destacar que "el personal interno residente (MIR) no podrá ser designado como servicios mínimos, ni suplir al personal médico que se encuentre de huelga, al no estar convocado a la huelga".

"Esperamos que el gobierno de la Junta de Andalucía nos llame ahora a negociar las justas y necesarias reivindicaciones, no atendidas hasta ahora, y que han desencadenado esta situación en aras de evitar la huelga o que se prolongue innecesariamente", señalan desde el sindicato.

En ese sentido, lamentan "que se haya llegado a esta situación a pesar de nuestros intentos reiterados de hablar y negociar con la consejera desde el mes de noviembre. Confiamos que pronto se decidan a convocar al comité de huelga para dar una salida razonable a esta situación".

Desde Salud, Botella ha apuntado que "el diálogo con todos los profesionales es constante y fluido", y ha matizado que "se está negociando en la mesa sectorial de Sanidad con todos los sindicatos presentes en ellas, entre los que no está el sindicato que convoca, para mejorar las condiciones laborales y salariales de todos los profesionales sanitarios, y la organización de los centros y las agendas".