El sector agroforestal se pasa a la tecnología digital

La digitalización es un ámbito que afecta a todos los sectores económicos y la agricultura es uno de ellos. La incorporación de las nuevas tecnologías al campo es vital para su desarrollo. Por ello, su implementación es muy importante para que este sector siga creciendo y necesita, además, de profesionales que puedan aplicarlo.

Se trata de una apuesta que hizo hace un par de años la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba con el máster oficial en Transformación digital del sector agroalimentario y forestal -Digitalagri-. Su director es el profesor de la Etsiam Adolfo Peña, quien explica a el Día que se trata de un máster "pionero y el único de carácter oficial en España orientado a la formación en transformación digital del sector agroalimentario y forestal".

La de este curso es la tercera edición del máster, por el que han pasado 68 alumnos desde que se puso en marcha en 2018 como máster propio, aunque este ejercicio, que cuenta con 28 matriculados, se ha consolidado como máster oficial.

El máster, continúa, "está orientado a formar a los profesionales demandados por las empresas, bajo la filosofía de co-creación, co-diseño y co-implementación con el sector" y, además, "trabaja sobre problemas reales y casos de éxito, y se sustenta en el principio de colaboración público-privada".

En esta línea, subraya que está orientado a la empleabilidad de sus estudiantes y, por ello, "la prioridad es la colaboración con las empresas y las instituciones de los sectores agroalimentario y forestal para resolver problemas reales mediante el uso de las nuevas tecnologías digitales, gracias a acuerdos para que el alumnado realice sus prácticas de larga duración y su trabajo fin de máster en el seno del tejido productivo, participando en su proceso de transformación digital".

Laura López-Cortijo es uno de los ejemplos de desarrollo profesional en el sector TIC de la agroalimentación. De 26 años, es graduada en Ingeniería y Ciencia Agronómica por la Universidad Politécnica de Madrid y tras finalizar sus estudios decidió especializarse en Transformación Digital en el sector agroalimentario lo que la llevó a matricularse en el máster Digitalagri, donde realizó su trabajo final sobre el desarrollo de una estrategia para interoperabilidad en la monitorización y control eficiente de cultivos en invernadero con tecnologías smart agro de última generación para la empresa en la que trabaja, el Grupo Hispatec.

“Estoy muy agradecida por la oportunidad que me ofreció el Máster Digitalagri de conocer de primera mano a una empresa líder en este sector como el Grupo Hispatec y haber podido integrarme plenamente colaborando en actividades con responsabilidad", indica.

“Estudiar el más y aprovechar la oportunidad de formarme con una empresa que apuesta por la digitalización como Trops fue la mejor decisión", considera Jesús Regodón Ruiz, ingeniero agrónomo por la Etsiam y que también cursó el citado máster. Destaca, además, que "recientemente hemos realizado junto a Vodafone un proyecto de utilización del 5G a nivel agro donde, a través de deep learning, un robot autónomo es capaz de reconocer el fruto, así como su estado de maduración y recolectarlo".

Luis González Bernal es otro de los alumnos de este máster que se incorporó a HaciendasBio tras finalizar sus estudios en Ingeniería Agronómica por la Etsiam. Tras varios años desarrollando su labor en esta empresa extremeña nacida en el año 2003 fruto de la iniciativa de agricultores de tradición familiar en su afán por producir alimentos sanos y salubres elaborados de forma sostenible para las futuras generaciones, Luis asumió un nuevo reto para mejorar sus capacidades digitales y aplicarlas a su empresa y pertenece actualmente al departamento de I+D+I de HaciendasBio. “La digitalización está transformando todos los sectores de nuestra economía, entre ellos el sector agroalimentario", destaca.

Pero el ámbito privado no es el único en el que desarrollar estas competencias, también está el sector público y, por ejemplo, la alumna del máster Susana Cantón, ha desarrollado modelos predictivos basados en inteligencia artificial para controlar que los pagos con cargo al presupuesto de la PAC se llevan a cabo correctamente y, forma parte del equipo de Proyecto Monitorización de cultivos para Junta de Andalucía. “Al adquirir las competencias desarrolladas en el momento oportuno, como respuesta a una necesidad de los sistemas agrarios, me ha permitido alcanzar profesionalmente altas cotas de conocimiento, capacitándome para la resolución de problemas que sin este Máster no hubiera sido posible”, anota.

Jesús Muñoz, por su parte, preparó su trabajo fin de máster en la mejora de la cadena de valor en aceite de oliva virgen mediante el uso de la tecnología blockchain desarrollada en Almazaras de la Subbética con la colaboración del Grupo de Desarrollo Rural Subbética y el apoyo tecnológico de Nosolosoftware. Anota, que “a nivel profesional, el máster ha sido una inmersión en el futuro. Conocer las tecnologías habilitadoras más relevantes para la digitalización y la transformación digital del sector, con un nivel y rigor académico de primer nivel, supone un cambio de percepción radical sobre las oportunidades del uso de las mismas y, al mismo tiempo y en consecuencia, sobre las amenazas que implica no subirse a este tren”.

Todos son ejemplo de trabajo y esfuerzo y de contar con una visión a largo plazo sobre la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías al sector agroalimentario y forestal.