Marta Jiménez, última niña ingresada por el accidente de Adamuz: "Quiero ver a mis amigas de Madrid porque las echo mucho de menos"

Marta Jiménez es la última niña que seguía ingresada del trágico accidente ferroviario de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas. Por fin, este ha recibido el alta del Hospital Reina Sofía, que le ha organizado una pequeña sorpresa para que recuerde este día con cariño y alegría.

En concreto, dos profesores del Conservatorio Músico Ziryab de Córdoba han tocado un par de piezas para esta pequeña madrileña y también han invitado a la niña a que les acompañe. Así las cosas, Marta ha podido tocar la viola -es estudiante de este instrumento- con ellos arropada por un gran equipo de profesionales que les han atendido durante su hospitalización.

A su salida, Marta ha asegurado que en el complejo sanitario ha estado bien en los últimos treinta días, aunque "con muchos dolores porque me han hecho muchas cosas".

La pequeña ha relatado que "al principio en la UCI una semana, luego me trasladaron a la planta". En la UCI, ha reconocido, que "no me enteraba de nada. A pesar de su estancia en el complejo sanitario ha asegurado que ha hecho dos amigas: "Una se llama Andrea y otra Daniela y hemos estado haciendo muchas cosas juntas".

Sorprendida por la sorpresa recibida, Marta ha podido también tocar la viola, su instrumento preferido. Deseando llegar a Madrid, la pequeña ha señalado que una de las primeras cosas que quiere hacer es ver a sus amigas "porque las echo mucho de menos, y también jugar con ellas y hacer cosas, las que hacía antes".

"Me va a faltar vida para seguir dando las gracias"

Los padres de Marta, naturales de Córdoba, pero residentes en Madrid, viajaban con ella el pasado 18 de enero y, mientras su padre salió ileso en el accidente, su madre también ha estado hospitalizada con su hija en el hospital cordobés.

Ambos han agradecido el trato recibido por su hija en los distintos servicios por los que ha pasado en el Hospital Reina Sofía.

El testimonio de los padres de Marta, la última niña ingresa del accidente de Adamuz

Además, han explicado que iban en el tren siniestrado en el que iban de vuelta a Madrid. "El accidente fue, obviamente, desagradable, pero dentro de lo malo el acogimiento que tuvimos aquí y la cantidad de personal que había disponible en el hospital fue lo que nos ayudó ese día".

Durante este último mes, ambos han subrayado que han contado con el acompañamiento de los profesionales sanitarios del Reina Sofía: "Todo estuvo preparado desde el minuto uno de aquella noche para que nosotros nos recuperemos".

No obstante, la madre ha reconocido que "hay muchas cosas que no recuerdo" del accidente. "Tenía un poco de nervio de no saber lo que había pasado, no haber estado pendiente de nuestra hija y quería agradecer que todo el mundo se haya preocupado por nosotros como padres, como personas, por ella, porque saliera adelante y porque estuviéramos lo mejor posible".

También ha destacado que "nos han dado todas las facilidades en todos y cada uno de los servicios que hemos pasado, que han sido prácticamente todos los de este hospital". Es más, ella pudo quedarse en Pediatría con su hija.

Ahora, ha continuado, con "el alta nos han ofrecido las mejores alternativas que había y, en todo momento hemos estado acompañados, tratados e incluso diría que queridos, porque al final coges cariño a la gente que viene y te pregunta y se preocupa por ti". "De hecho, me va a faltar vida para seguir dando las gracias a todo el mundo", ha añadido.

El Reina Sofía, como "un hotel de cinco estrellas"

En el viaje íban los tres de vuelta a Madrid tras pasar el fin de semana en Córdoba y en el accidente "tuvimos diferentes suertes". El padre, según ha relatado, estuvo consciente durante el accidente e intentando ayudar a otras personas, "pero en cuanto ya ellas se las trajeron en ambulancia, me vine con ellas".

La pequeña llegó grave y fue directamente ingresada en la UCI. La madre, por su parte, estuvo en la planta de Maternidad hasta que "me estabilizaron y me quedé ingresada". Cuando la niña salió de la UCI, trasladaron a ambas la planta de Biología Pediátrica, donde han estado juntas hasta el último día.

A lo largo de este mes, la vida para los tres ha supuesto un gran cambio y, poco a poco fueron viendo que "las cosas se empiezan a resolver", ha añadido. "Tampoco ha sido una penitencia, la verdad, porque hemos estado bien", ha asegurado, al tiempo que ha reconocido que su paso por el Reina Sofía ha sido como un hotel de cinco estrellas.