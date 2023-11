Manifiesto de paz en Córdoba en plena guerra: "No existe ningún motivo que justifique la muerte de inocentes"

Los representantes de las cuatro confesiones que coorganizan los Encuentros Interreligiosos Espíritu de Córdoba (Federación de Comunidades Judías de España, Conferencia Episcopal Española, la Junta Islámica y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España) han ratificado este viernes el manifiesto que firmaron para la primera edición del encuentro, expresando nuevamente su compromiso con la paz, la concordia y el respeto a la diversidad, coincidiendo con la presentación de las terceras jornadas (el próximo 13 de febrero) y como gesto simbólico tras el estallido del conflicto en la Franja de Gaza.

"Vivimos en estos momentos una situación de riesgo extremo en la que nuevamente se puede confundir un problema político con una confrontación religiosa o étnica", ha pronunciado Antonio Navarro, consultor de la Subcomisión para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española, recordando el punto número 8 de dicho manifiesto: "El fanatismo y el fundamentalismo, sean de tipo religioso, político o ideológico, tienen como amargo fruto la fractura de la convivencia y de la paz social. Todo grupo, partido o confesión debe mirar hacia adentro con autocrítica y luchar contra dichos excesos".

Las cuatro confesiones han querido dejar claro que "no existe en el mundo ningún motivo que justifique la muerte y el sufrimiento de inocentes, ajenos totalmente a la toma de decisiones de aquellos que los conducen a esa injusta situación", queriendo manifestar, por tanto, "nuestra solidaridad con todos los inocentes, tanto de forma individual como colectiva, y nuestro rechazo total al ejercicio de la violencia como método para obtener ningún tipo de reivindicación o logro, sea cual sea el motivo que lo genere".

Al mismo tiempo han elevado la voz para quienes pueden tomar decisiones o influir en ellas frente a las situaciones de conflicto de la actualidad, rogando "que no escatimen esfuerzos para ayudar a resolverlas por la vía del diálogo y evitar la pérdida de vidas humanas".

"Nunca he visto tanto brote de antisemitismo"

En el turno de preguntas posterior a la presentación del III Encuentro Interreligioso en el Palacio de Congresos de Córdoba y a la lectura del manifiesto, los representantes han valorado el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza.

"El 7 de octubre va a aparecer como una fecha muy triste para siempre en el calendario judío. En Israel hay un antes y un después. La sociedad está muy preocupada por su futuro y, en estos momentos, se está intentando proteger a sus ciudadanos de una forma definitiva. Israel tiene su legítimo derecho a defenderse de los ataques terroristas y, de alguna forma, intentar crear un mundo mejor de lo que actualmente se parece", ha comentado Isaac Benzaquen, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.

"Es lamentable todas las muertes, pero no olvidemos que Hamas declaró la guerra a Israel: no fue un acto terrorista, y lo que desea es la destrucción del Estado de Israel", ha sostenido Benzaquen ante las preguntas de los medios, matizando que la guerra no es contra los palestinos, sino contra Hamas. En ese sentido, el presidente de las comunidades judías españolas ha señalado que "la solución para Gaza es que Hamas desaparezca: los terroristas no pueden convivir en ninguna sociedad, nosotros hemos tenido la experiencia de ETA".

"Tengo 72 años y nunca he visto tanto brote de antisemitismo como estos últimos días", ha concluido Isaac Benzaquen, subrayando su preocupación por que las casas, las sinagogas o las instalaciones de los judíos en España, y concretamente en zonas de mayor convivencia como Melilla, estén protegidas.

Por su parte, la presidenta de la Junta Islámica, Isabel Romero, ha destacado que, tal y como avanzaron el 7 de octubre en un comunicado, "no es un enfrentamiento entre religiones" y "no nos compete como confesión religiosa musulmana expresar más allá de que no hay ningún fin que la justifique". "Para mí, quizás lo más sangrante es que alguien se considere atribuido para decidir sobre las vidas humanas de otros, y me da igual de qué parte sean", ha continuado.

En el marco de las jornadas que se celebrarán en Córdoba el próximo mes de febrero, la presidenta de la Junta Islámica ha aplaudido el ejemplo de Córdoba, tanto en el pasado como en la actualidad, asegurando que "si hay voluntad de centrarnos en lo que podemos compartir, aunque cada uno tenga sus diferencias y las viva intramuros y las exprese desde sus visiones, y si coincidimos en los valores que tienen que ver con nuestras raíces religiosas, es posible la convivencia y la cooperación".