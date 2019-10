Una madre narra la historia del trasplante de su hijo en un libro que anima a la donación

A José, el hijo de María del Carmen Campoy, le diagnosticaron una enfermedad rara que le afectaba a los pulmones cuando tenía 15 años. “En ese momento no entiendes nada, fue un mazazo porque es algo que piensas que nunca te va a pasar a ti”, explica esta madre que ha publicado El pequeño gran hombre. Tu fuerza fue mi constancia, un libro en el que cuenta la historia de José, desde su nacimiento hasta que falleció en marzo de 2017, con 19 años, al no superar un trasplante de pulmón.

La librería La República de las Letras acogió ayer la presentación de esta obra en la que María del Carmen rinde homenaje a su hijo por su fuerza y capacidad de superación frente a la enfermedad, a la vez que anima a luchar a las personas que se encuentren esperando un trasplante y a sus familias. Todo ello, bajo un mensaje de solidaridad sobre la importancia de la donación de órganos.

En marzo de 2013 a José y a su madre les hablaron por primera vez del trasplante de pulmón y los derivaron desde El Ejido al Hospital Reina Sofía, donde entró en lista de espera.

En 2015 hubo dos llamadas por dos posibles trasplantes, lo que supuso “una ilusión enorme, pero no pudo ser” y los pulmones no fueron para él. En octubre de 2016 tuvo una recaída y entró en estado crítico en el Reina Sofía; estaba tan mal que incluso lo sacaron de la lista porque los profesionales pensaban que no se podía hacer nada por él. Ahí empezó una lucha de María del Carmen “para que a mi hijo le dieran una oportunidad”.

Finalmente, lo consiguió, y José volvió la lista de espera. Su pulmón llegó el 3 de marzo de 2017, aguantó el trasplante, pero a las pocas horas falleció. En todo este tiempo “tuve mucho cariño de todo el personal sanitario”, explica esta madre, que ahora cuenta su experiencia y la de su hijo, que “en ningún momento tuvo una queja; me lo puso muy fácil”.

En El pequeño gran hombre. Tu fuerza fue mi constancia, María del Carmen recorre la historia de José a través de testimonios de amigos, familiares, profesores y otras personas que lo conocieron para reflejar "su sentido del humor, sus travesuras, su bondad y su capacidad de justicia".

El dinero recaudado con la venta del libro irá destinado a poner en marcha una asociación de trasplantados en El Ejido que llevará el nombre de A pleno pulmón y estará en conexión con la de Córdoba.