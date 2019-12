Llanos del Pretorio se llamará plaza de España

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba correspondiente al mes de diciembre ha aplicado denominar a la glorieta-plaza de Llanos del Pretorio como plaza de España. La moción, propuesta por el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs), ha salido adelante gracias a los votos a favor de la formación naranja, el PP y Vox y las abstenciones de PSOE e IU y el voto en contra de Podemos.

Según ha argumentado la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, Córdoba es "de las pocas ciudades de España" donde no existe una plaza o una calle con el nombre del país. Tras contextualizar históricamente la razón de por qué debe llamarse así este cruce, diciendo que está al lado de Colón y de la avenida América, Albás también ha concretado que el sitio en el que se encuentra la bandera no tiene una nomenclatura propia.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha justificado el voto en contra de su formación alegando que la plaza donde se encuentra el mercado de abastos Plaza de España ya existe en "el imaginario colectivo" con ese nombre, por lo que la formación morada no ve necesario ponerle el nombre ahora al Pretorio.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, ha reprochado a Isabel Albás que haya dicho "en veintitantas ocasiones" que "el nombre de las calles es algo que no importa a los cordobeses y que no es motor económico". García ha apostillado que, en cualquier caso, tiene sentido traer una moción en este sentido porque "no les conviene hablar del Imdeco o del Imtur".

Desde el PSOE se ha recordado a Cs que existe un procedimiento reglado, a través de la Gerencia de Urbanismo, para hacer este tipo de iniciativas y también ha exigido que se consulte con los vecinos.