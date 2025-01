La Sacristía asegura que los montaditos de pringá se consumieron fuera de su establecimiento

Córdoba/La taberna La Sacristía de Córdoba está siendo investigada después de que el pasado 4 de enero se llevaran a cabo, según ha señalado la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, un almuerzo y una cena en las que al menos 44 personas sufrieran intoxicaciones por comer montaditos de pringá elaborados en este restaurante. El establecimiento, que no ha querido dar declaraciones a los medios de comunicación, ha emitido este mismo jueves un comunicado al que ha tenido acceso el Día de Córdoba asegurando que esos alimentos se consumieron fuera de su negocio y que las intoxicaciones se produjeron al ser manipulados de manera externa, pues en su local se consumió y no se registró "ningún tipo de afectación digestiva". Y niega que se haya producido ninguna cena de grandes dimensiones en el bar, tal y como asegura la Admibistración autonómica.

La taberna La Sacristía ha explicado que el pasado 4 de enero "recibió un pedido de comida destinado a un evento privado que se celebró en las instalaciones de la Hermandad situada frente al local donde se encuentra el establecimiento hostelero", en pleno barrio de Santa Marina. En concreto, dicho pedido consistió, según la taberna, "en suministrar 55 montaditos de pringá".

"Nos consta que en dicha celebración privada ajena a taberna La Sacristía se consumieron otros productos cocinados, manipulados y adquiridos fuera de nuestras instalaciones", como "tartas de celebración y otros", ha señalado el comunicado, que continúa defendiendo su versión al asegurar que la taberna La Sacristía "vendió otros 100 montaditos de pringá los cuales se consumieron en el establecimiento" y que no tuvieron malas consecuencias para los clientes: "Ningún cliente de los que consumieron dicho producto en nuestras instalaciones ha resultado afectado por ningún tipo de afectación digestiva o intestinal", recalcan.

Según la taberna, la intoxicación alimentaria de las personas que acudieron a la celebración privada fue provocada "fuera" de sus instalaciones. Además, desde el establecimiento han incidido en que "los profesionales que trabajan en Taberna La Sacristía, así como las instalaciones propias, reúnen todos los requisitos y la capacitación necesaria establecida en la legislación sanitaria y referida a los establecimientos de hostelería, habiendo superado favorablemente todas y cada una de las visitas inspectoras realizadas por las Autoridades Sanitarias hasta la fecha".

"Desde taberna La Sacristía manifestamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento acaecido, trasladando desde el primer minuto nuestro más sentido pésame a la familia de la persona afectada. No obstante, nos vemos en la obligación de mostrar nuestra más absoluta disconformidad con las informaciones publicadas y opiniones vertidas en distintos medios que ponen en tela de juicio nuestra profesionalidad y quehacer diario, poniendo, además, en riesgo la pervivencia de nuestro medio de vida y el futuro de las cinco familias que trabajan en nuestro establecimiento, reservándonos desde este mismo momento las acciones legales oportunas que, en el futuro, se puedan derivar", ha señalado el establecimiento hostelero.

La taberna mantiene su servicio

Un día después de que el suceso saliese a la luz, este jueves 16 de enero, a las 12:00 ha abierto la taberna La Sacristía con total normalidad. Desde primera hora, el propietario del establecimiento ha dejado claro a los medios de comunicación allí presentes, entre los que se ha encontrado el Día de Córdoba, que no iba a hacer ninguna declaración al respecto de lo sucedido.

Mientras tanto, la taberna se ha mantenido abierta y, con el paso de las horas, sus parroquianos han empezado a ocupar las distintas mesas de la terraza y del interior para disfrutar un aperitivo. La taberna La Sacristía no ha sido clausurada por ninguna institución, por lo que ha mantenido su actividad comercial con total normalidad. Incluso varios clientes han abandonado el establecimiento después de compartir un almuerzo reivindicando a que "aquí se come muy bien" y recalcando que "no hay ningún peligro".

Unas dos horas más tarde de la apertura, el abogado del propietario del establecimiento apareció para hablar en nombre de su representado: "Estamos a la espera de que nos den más información sobre lo ocurrido. No queremos hablar por respeto a la familia afectada", explicó entonces el representante jurídico, quien no ha querido hacer más declaraciones acerca de este suceso que ha provocado la intoxicación de 44 personas, una de ellas fallecida sin que todavía esté demostrada que la pringá haya sido la causa mortal.

Desde hace más de una semana, son varios los comentarios negativos que supuestos afectados por el montadito de pringá en mal estado han dejado en redes sociales.