Un juez investiga a la exalcaldesa de Córdoba Isabel Ambrosio por una construcción ilegal

Un Juzgado de Instrucción de Córdoba investiga a Isabel Ambrosio, exalcaldesa de Córdoba por el PSOE entre 2015 y 2018, a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía por la construcción del cerramiento de una vivienda sobre una vía pecuaria, un hecho que fue detectado por la Policía Autonómica en enero de 2020.

Según informa el diario ABC Córdoba, Ambrosio ya ha pedido el archivo de las actuaciones porque los terrenos que se identifican en la denuncia como especialmente protegidos no forman parte de la vía pecuaria desde 1954 y las obras no corresponden a un cerramiento, sino a una zanja para la conexión de servicios a la propiedad, por lo que "no hay construcción en altura".

Según el diario, la Fiscalía de Córdoba abrió diligencias de investigación penal y posteriormente remitió al Juzgado de Instrucción la denuncia de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, que detectó la presunta infracción durante una patrulla por la zona del embalse del Guadanuño, que abastece a la barriada de Cerro Muriano, que pertenece a los municipios de Córdoba y Obejo.

La propiedad de Ambrosio, que asegura que solicitó licencia para la obra, y de su marido, que también aparece como denunciado por un presunto delito contra la ordenación del territorio, según la información periodística, se encuentra en este segundo término municipal.

El Ayuntamiento de Obejo, gobernado por el PP, instruyó su propio boletín de denuncia, a través de la Policía Local, tras recibir la solicitud de la situación del caso por parte la Fiscalía, y encargó informes sobre la situación tanto a los servicios técnicos como al Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación de Córdoba, en manos de una coalición de PSOE e IU.