Los jubilados de Córdoba reclaman que los salarios y las pensiones suban conforme al IPC y mejores servicios públicos

Los pensionistas de Córdoba se han concentrado en la mañana de este lunes frente al Ayuntamiento rememorando el Día Internacional de las Personas Mayores declarado por las Naciones Unidas, con el objetivo principal de luchar por la defensa de un sistema público de pensiones que consideran "indigno".

Así lo ha explicado el portavoz de la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Pepe Villamor, quien ha hecho hincapié en que "el conjunto de la sociedad debe tener más atención a las personas mayores y más tras el covid, donde muchas personas mayores fueron dejadas en residencias y se demostró que hay que mejorar la sanidad pública porque siguen desasistidos". Una situación que, para que mejore, desde la organización solo perciben una solución: "Pensiones dignas para envejecer en el entorno familiar y no en residencias".

Al igual que el Gobierno Central aprobó en este 2022 una subida del salaro mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros, la plataforma ha exigido que se equipare también ese aumento del SMI con las pensiones, pues, como ha señalado Villamor, eso permitiría una "mejora de la salud, ya que las personas que tienen una pensión alta viven 14 años de diferencia con las pensiones paupérrimas, que en Córdoba son muchas porque los salarios son muy bajos", tal y como ha asegurado.

Sin embargo, desde la plataforma también han afirmado que reclaman la subida de los salarios y las pensiones para que se adapten ambas al IPC actual que se encuentra a la alza respecto a años anterior y afectado por la inflación. Sobre todo, como ha indicado Villamor, esta subida de las pensiones es necesaria para las mujeres, "que son las más afectadas por sus pensiones bajas no contributivas que solo alcanzan los 421 euros mensuales".

Y es que, como ha explicado el portavoz de la plataforma, la Junta de Andalucía da un complemento de 148 euros anuales -unos 10 euros al mes- para aquellas personas con pensiones no contributivas, una cantidad que consideran "indigna", pues en comunidades como el País Vasco dan 4.811 euros anuales. De ahí que la plataforma de Córdoba haya anunciado que el próximo 11 de octubre van a manifestarse frente al Parlamento Andaluz en Sevilla para "presentar una moción que eleve el componente a 300 euros al mes -4.200 euros al año- y así las pensiones no contributivas cubran el umbral de la pobreza".

Otro aspecto en el que la plataforma ha hecho especial atención ha sido en el de la dependencia, ya que, en palabras de Villamor, "se tardan 620 días en resolver los expedientes y hay 85.000 personas pendientes de la resolución de sus expedientes", por lo que ha exigido a la Junta "que se destinen más recursos a dependencia y a ayudas a domicilio y eso mejore la sanidad pública con la asistencia presencial en centros de salud".

Al Ayuntamiento de Córdoba, la plataforma le ha exigido que dé "más accesibilidad a los gimnasios y haga en los barrios juegos de petanca", algo en lo que una de las representantes de la organización, Amalia Pedraza, ha hecho hincapié calificando a los políticos como "hipócritas" porque "se les llena la boca diciendo que no quieren personas viviendo en soledad y, sin embargo, el Consistorio está cerrando en los barrios servicios de participación activa y donde no hay ni quieren saber de ellos". Pone como ejemplo El Naranjo, donde les han dicho qu este tipo de servicios "no son necesarios porque están adcritos al barrio Figueroa".

Manifestación a nivel nacional

La Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha anunciado que ya tiene preparados cuatro autobuses que saldrán de la provincia de Córdoba más los que saldrán de la capital para protestar ante el Gobierno Central el 15 de octubre en Madrid junto a los pensionistas de toda España. Una manifestación en la que lucharán por mejorar "la brecha de género en las pensiones" y para que "las pensiones se revaloricen de acuerdo con el IPC", así como "defender la sanidad y la educación pública".

"La dependencia la están repartiendo en dos horas a la semana para gente que necesitaría ayuda de 24 horas, y por eso vamos a Madrid a reclamar mucha más cercanía y que no sean tan hipócritas de votar en contra de la ley de eutanasia y luego dejar morir a sus mayores, porque preferimos morir con dignidad y no abandonadas en una residencia", ha continuado Pedraza.

Más recursos en residencias

Villamor ha hecho hincapié en que "donde han muerto más personas mayores ha sido en las macroresidencias, que la mayoría son de ámbito privado". En Córdoba hay 86 residencias, de las que solo 24 son públicas y 62 privadas, una registro que el portavoz de la plataforma ha criticado confirmado que en la gran mayoría "recortan en costes tan vitales como la comida y el personal", por lo que reclaman ante esta situación "más recursos para los mayores".