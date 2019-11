Moreno esperaba "un atisbo de autocrítica" en el PSOE tras la sentencia de los ERE

"Esperaba por parte del PSOE algo de humildad, de reflexión, un atisbo de autocrítica" tras la sentencia de los ERE. Esta es la respuesta que ha dado en Córdoba el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en la que también ha afeado al hecho de que Susana Díaz, la expresidenta socialista autonómica, haya dado una respuesta sobre el fallo "casi 72 horas después, pero no desde Andalucía, sino desde Madrid", en alusión a la entrevista que ha concedido en la Sexta.

En la junta directiva provincial del PP cordobés, Moreno ha vuelto a reiterar que el fallo que condena a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán que con la sentencia "está triste", ya que con fallo "el buen nombre de nuestra tierra está vinculada a casos de corrupción, no me gusta ver a expresidentes de la Junta condenados por la Justicia, no es bueno para Andalucía". "Es un daño irreparable que no podrán borrar de la marca Andalucía", ha insistido.

En esta misma línea, ha señalado que el PSOE "creó un entramado para beneficiar a los suyos", por lo que ha considerado que la sentencia del pasado martes "es una enmienda a la totalidad al Gobierno del PSOE en Andalucía".

En su intervención, además, ha hecho referencia a las conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición en España tras los resultados de las pasadas elecciones generales. Así, ha señalado que ahora desde las filas socialistas dicen que la formación de Pablo Iglesias "es un proyecto algo razonable", cuando antes "sus recetas política eran imposibles de llevar a la práctica". Por eso, a su juicio el PSOE "no es coherente ni consecuente" y ha considerado que "cuando dices lo contrario de lo que haces, pierdes credibilidad".

Los resultados del 10N en Córdoba

Moreno, por otra parte, también ha hecho referencia a los resultados del PP en las elecciones del 10N en Córdoba. A su juicio, los populares cordobeses "sois un ejemplo, forjado ante la adversidad, que ha tenido que luchar contra aparatos muy poderosos del PSOE y ha soportado coaliciones como las que propone Sánchez. Confío mucho en vosotros. La provincia de Córdoba tiene mucho que decir y aportar. Córdoba es una referencia para el Gobierno del cambio". En la junta también han intervenido diversos dirigentes del PP cordobés. Entre ellos, su secretaria general, María Luisa Ceballos, quien ha felicitado el trabajo que sus compañeros de partido han hecho a lo largo de toda la pasada campaña electoral y a los integrantes de las listas, además de los que han conseguido representación en el Congreso de los Diputados y el Senado: Andrés Lorite, María de la O Redondo y Fernando Priego. Ceballos ha destacado que en las pasadas elecciones generales "nuestros senadores han sido los más votados en los municipios de la provincia" y como ejemplo ha expuesto el caso de Fernando Priego, también alcalde de Cabra, que "ha tenido casi el 30% de los votos en la provincia".La también alcaldesa de Priego de Córdoba ha señalado que a partir de ahora "nos llegan momentos importantes, épocas en las que movilizar a nuestros compañeros y dar las gracias". Además de invitar a Juanma Moreno a la tradicional fiesta navideña del PP en la capital el próximo 13 de diciembre, ha señalado que "tenemos un partido alegre y que trabaja por toda la provincia de Córdoba y hay que empezar a trabajar para ganar las próximas elecciones generales".

También ha intervenido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha indicado que tras el 10N "el cambio político se consolida en Córdoba", al tiempo que ha afirmado que "estamos recuperando la confianza en Córdoba".

El presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, por su parte, ha considerado que tras las últimas citas electorales "hay que ponerse las pilas". A su juicio, en las filas del PP "tenemos que mejorar, analizar los resultados y tener una estructura fuerte para tener buenos resultados".

Molina, demás, ha anunciado que se llevarán a cabo algunos cambios en el PP cordobés, pero siempre teniendo en cuenta y "cuidar lo mejor que tenemos, la unidad, el equilibrio que tiene el PP".