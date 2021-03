IU y Podemos denuncian el contrato del Imtur con una empresa vinculada a Inés Arrimadas

Los grupos de la oposición municipal IU y Podemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba han denunciado el contrato realizado por el Consistorio con una empresa vinculada a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para llevar a cabo la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), cuya máxima dirigente es la edil de Turismo, Isabel Albás, integrante de la formación naranja.

Arrimadas, según ha recordado el portavoz de IU, Pedro García, trabajó en la consultora catalana D'Alpeh, que es la que se ha llevado el citado contrato por parte del Ayuntamiento de Córdoba por 6.600 euros. García ha detallado que al concurso, que fue como un contrato menor, se invitaron 12 empresas, de las que cuatro presentaron sus ofertas correspondientes para hacer el encargado.

A su juicio, se trata de "del penúltimo capítulo de oscurantismo del equipo de gobierno". Así, ha relatado que tuvieron conocimiento del proceso "hace casi un año ya, en junio o julio del año pasado" y ha denunciado que "nadie nos ha informado".

El truco, ha continuado, es que "han hecho un contrato menor y no tienen que informar a nadie; hemos pedido la información y no nos la han dado". Así, desde el Ayuntamiento de Córdoba se hizo una invitación a varias empresas y la que gana es esta, que está vinculada a Inés Arrimadas, con sede en Barcelona y subsede en Jerez de la Frontera".

El contrato salió por un valor de 9.600 euros, aunque se redujo, "tras una bajada temeraria", a 6.600 euros. García ha reconocido que ambos grupos tienen esta información "por personas ajenas al Ayuntamiento" y, por ello, ha avanzado que van a pedir el expediente.

Para el portavoz de IU en Córdoba "se podía haber invitado a empresas de Córdoba para mantener los puestos de trabajo de ciudad y el Ayuntamiento sea el primer empleador, pero se invita a una empresa de Barcelona vinculada a la presidenta de Ciudadanos". "Nos parece insultante que las empresas cordobesas no puedan optar a este contrato, siendo como mínimo igual de solventes".

"Lo que más nos preocupa es que en un año no ha hecho nada para lo que se había contratado. Las 19 trabajadoras del Imtur recibieron una ficha en agosto del año pasado para saber qué hacían y solo un tercio las ha firmado y solo ha habido una reunión entre el Ayuntamiento y las trabajadoras", ha relatado.

No obstante, de todas las personas que trabajan en el Imtur solo "ocho o nueve" entrarían en esa RPT, según ha indicado, al tiempo que se ha preguntado si el propio Ayuntamiento "no tiene técnicos" para hacer esta labor. Según García, "esto en media hora lo puede hacer cualquier técnico de personal y no es necesario invitar a esta empresa; no había ninguna necesidad".

En la misma línea, la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Cristina Pedrajas, ha señalado que les gustaría saber "hasta qué punto el alcalde de Córdoba, José María Bellido, estaba al tanto".

"Venimos con muchas preguntas e interrogantes y tras consultar los expedientes en ningún momento se da a entender esta externalización", ha subrayado. Entre las preguntas que ha lanzado, Pedrajas se ha cuestionado si "había que pagar ese dinero o lo podíamos haber ahorrado".