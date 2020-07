IU critica que las ayudas de emergencia no lleguen íntegras a las personas que tienen deudas con el Ayuntamiento

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que las ayudas de emergencia no están llegando íntegras a las personas que mantienen deudas con el Consistorio, ya que se les está retirando el dinero que deben a las arcas públicas del total que deberían percibir. Para IU, "no es el momento ni la manera" de reclamar estas deudas porque, han recordado, "si alguien es beneficiario de una ayuda de emergencia es porque tiene problemas económicos muy serios que le impiden cubrir sus necesidades más básicas".

IU comprende que se trata de un "mecanismo legal ideado para garantizar que los beneficiarios de las diferentes ayudas públicas salden sus deudas con la administración", pero ha señalado que "una ayuda de emergencia no es equiparable a una subvención" y que un momento como el actual requiere de "sensibilidad" por parte de los gobernantes, que deben "buscar alternativas". Por ello, han exigido al alcalde, José María Bellido, que diseñe un plan de pagos que dé un respiro a las familias que se encuentran en esta situación, ya que "necesitan ese dinero para comer y el Ayuntamiento puede esperar".

Ese dinero, han afirmado desde IU, "puede solucionar los problemas que tienen muchas familias cordobesas", mientras que para las arcas públicas representa "un ingreso muy pequeño que no tiene por qué devolverse ahora, en un contexto de crisis en el que la prioridad deben ser las personas". Por ello, han pedido al gobierno de Bellido que busque soluciones que "no hagan a las personas deudoras escapar a sus obligaciones de pago pero sí llevarlas a cabo de una forma que no les resulte tan lesiva".

IU ha solicitado al alcalde que no olvide "la gravísima situación" generada durante el estado de alarma, que supuso un "desplome económico sin precedentes para muchas familias trabajadoras que no tenían un colchón de ahorros". Esas personas, han añadido, que están "esforzándose para salir de la crisis, necesitan que el Ayuntamiento se ponga de su parte y sea comprensivo".

Además, el grupo municipal de IU ha criticado que el gobierno municipal saque parte del dinero para pagar esas ayudas de emergencia del presupuesto del Pacto contra la Violencia Machista. IU ha lamentado que las modificaciones de crédito que están ordenando PP y Cs pasen por retirar dinero de las partidas de Igualdad, Cultura o Medio Ambiente mientras "mantienen inflado el capítulo de intereses, donde va a sobrar casi un millón de euros".