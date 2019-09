Presidió el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba en el anterior mandato de María Luisa Ceballos (PP). Tras la moción de censura, regresó a una empresa familiar. En estos momentos, es la delegada de una de las áreas más abultadas (de competencias) dentro de la Junta de Andalucía en Córdoba. Fomento y Infraestructuras (las carreteras o los ascensores), Ordenación del Territorio (las parcelas) y Cultura y Patrimonio Histórico (la joya de la corona) son las delegaciones territoriales en las que en estos momentos se empeña Cristina Casanueva.

–En cuanto a sus competencias en Fomento, y empezando por la carretera del Olivar, el delegado de la Junta, Antonio Repullo dijo en julio que se iba a reformular el proyecto, ¿en qué fase se encuentra?

–Se aprobaron los presupuestos, entraron en vigor y ahora mismo lo que estamos haciendo son los estudios de viabilidad porque es un eje fundamental en la provincia, pero las cuantías económicas de las que estamos hablando y el hecho de que sea un proyecto de hace más de diez años hace que no esté actualizado. Ahora mismo estamos con las contrataciones de esos estudios de viabilidad y de reformulación y actualización de proyecto.

–¿Pero tiene partida específica en los presupuestos de este año?

–Ahora mismo estamos con los estudios de viabilidad y, en función de eso, irá. El que tenga partida o no la tenga es cuando va a comenzar obra. Por ejemplo, la variante de las Angosturas sí va a tener partida presupuestaria para el año que viene porque se va a ejecutar. La variante de Lucena si terminamos a final de año ya no tendrá partida presupuestaria. Pero el hecho de que no tenga esa partida no significa que no existe o que no se esté trabajando, simplemente que cuando hay partida es porque se va a ejecutar ya la obra. Ahora mismo estamos viendo todo lo que son los proyectos para poder luego ejecutarlos.

–Hacía referencia a esa variante de las Angosturas, una carretera que conoce bien, este proyecto sí parece el más viable de ejecutar a corto plazo.

–Desde mayo se está trabajando en la parte ambiental, que espero tener este mes ya aquí en la delegación para poder iniciar el trámite ambiental. La parte técnica ya está hecha. También, aunque salió publicado el mes de agosto la encomienda de gestión a la agencia de obra pública, se lleva trabajando desde hace unos meses en la actualización del proyecto y en la actualización de normativas que solo se han podido hacer cuando han entrado en vigor los presupuestos. Vamos avanzando y esperamos, como la consejera ha comentado, el año que viene iniciar ya las obras.

–Una más, la Ronda Norte. El Ayuntamiento ya ha anunciado que para finales del año que viene el tramo municipal estará terminado, ¿en qué punto está la Junta?

–Como se quería cambiar una parte del trazado estamos en los estudios previos de cómo afecta y qué a va a suponer económicamente. También tenía partida presupuestaria, pero no económica de ejecución, sino de proyectos.

–¿Se maneja algún plazo?

–Va en función de que tengamos el proyecto, se vea con la ciudadanía, que era el compromiso que teníamos con el Ayuntamiento, y luego vendrá la ejecución que es una de las inversiones comprometidas con Córdoba capital.

–Y ya la última carretera, la autovía entre El Carpio y Torredonjimeno, ¿en qué punto está?

–También es una de las prioridades dentro de la provincia y aunque ha salido en prensa que no se iba a tener en cuenta no es así. Se han sacado de contexto las palabras. Se va a estudiar por parte de la Delegación de Jaén y estamos en eso, en estudios previos para ver la necesidad de la capacidad que se necesita porque todos los proyectos que se plantean y de los que se habla son de hace más de diez años, no están ajustados en cuantía económica ni a normativas ni a las necesidades reales que hay. Hay que tenerlo todo actualizado.

–Tras todo lo que ha dicho, ¿cómo cree que está el trazado de carreteras autonómicas en Córdoba?

–Nos lo encontramos bastante desastre, estamos intentando poner orden. Estamos haciendo inversiones para mejorar el asfaltado, para seguridad vial, también preparamos proyectos nuevos en los que poder actuar, sobre todo en esa seguridad vial que es lo que más nos preocupa. Actuaciones pequeñas como la que se ha hecho en La Rambla o se va a hacer en Nueva Carteya, zonas que están siendo conflictivas y se les dan soluciones como rotondas, inversiones no muy sonadas, pero que sí dan una respuesta a las necesidades de los vecinos de esas zonas.

–En cuanto a los ascensores, ¿tiene la Junta prevista alguna intervención?

–En este caso una parte depende de AVRA, que está desde 2008-2009 paralizados, hemos desbloqueado algunos ascensores, unos han empezado obra, otros empezarán en los próximos meses y esperamos pronto tener cerrados los compromisos adquiridos que tenían firmadas adendas con la consejería. Por otro lado, acaban de salir las ayudas tanto para edificios como para viviendas, de las que terminaron hace un mes las solicitudes. Estamos baremándolas y muchas corresponden a edificios con necesidad de ascensores. La inversión en ascensores se está haciendo y se va a hacer. Queremos terminar lo que había empezado y que estaba atascado y analizando ya las solicitudes que se han hecho, que en edificios han sido unas 700.

–Otra demanda vecinal, las parcelas y la llegada de servicios básicos. ¿Hay algo previsto?

–El presidente hace unos días anunció que en próximas fechas va a haber un decreto al respecto. Tampoco puedo adelantar mucho más porque no me corresponde a mí adelantar esa noticia, pero era un compromiso del presidente y en próximas fechas se empezarán a dar los primeros pasos. Ya se dijo que se iba a impulsar la nueva ley del suelo también que dará algunas soluciones a las demandas que vienen solicitándose. Y a parte están los compromisos que ha adquirido la consejera en diferentes reuniones con las asociaciones.

–Hablando de parcelas, ya se avisó en su momento de que estos núcleos situados alrededor de Medina Azahara no daban la mejor imagen posible, ¿se va a tomar alguna medida?

–Hemos cumplido hace poco el año de la declaración de la Unesco. Está ahí el plan director, se tiene que convocar la comisión que es la que va a ir marcando qué actuaciones llevar al respecto.

–¿Se sabe cuándo se va a convocar el consejo?

–Se supone que va a ser relativamente pronto.

–¿Y la segunda fase del Salón Rico cuándo llegará?

–Nosotros nos lo encontramos con unos problemas jurídicos importantes sobre todo con una empresa que había ejecutado allí obras y que llevaba atascada muchos años. Se ha estado trabajando en desatascar esa situación jurídica, está concluida prácticamente y eso dará lugar a la firma de un convenio e inversión en próximas fechas. Una de las inversiones prioritarias en materia de cultura y de protección sabemos que tiene que ser Medina Azahara y ahí estamos a marchas forzadas y trabajando para darle ese valor al Salón Rico, muy esperado por todo el mundo.

–¿En esta legislatura se podrá ver el Salón Rico abierto?

–Creo que sí.

–En cuanto al patrimonio y su protección, acaba de pasar una Magna que ha generado polémica y quejas entre los vecinos, que consideran que el Casco está saturado. ¿Cree que lo está?

–No me corresponde a mí decirlo. Cada uno lo ve desde el prisma que le toca, va desde el que está encantado con el evento hasta el que vive allí y quiere estar a gusto en su casa. Cada uno tiene su opinión dependiendo del uso que le dé a dicho acto. Corresponde al Ayuntamiento reglar ese tipo de actos.

–Aún así, ¿entiende las quejas de los vecinos?

–Puedo entenderlas, como al que va a los eventos y tiene derecho a hacerlo. Hay dos partes, como todas las cosas tiene su cara y su cruz. Hay que llegar a un punto intermedio.

–En cuanto a los yacimientos, sobre Cercadilla ha habido controversia en cuanto a la titularidad y sobre quién debe hacerse cargo de él.

–Eso fue una cesión de la antigua consejera que de un día a otro cedió el yacimiento completamente al Ayuntamiento.

–¿No tiene la Junta ningún tipo de competencia?

–Hay una persona, también responsable de Ategua, que tutoriza. Aunque las competencias en patrimonio siempre son de la Junta, en este caso se cedió dicho yacimiento al Ayuntamiento.

–¿Qué opina entonces del estado en el que se encuentra Cercadilla?

–Hay que poner en valor todo lo que tenemos, nuestra historia. Y eso muchas veces es bueno y en otras ocasiones no tanto. En este caso, Cercadilla tiene una gran importancia y no se ha puesto en valor todavía. Lo mismo le pasa a Ategua. Nos hemos encontrado un yacimiento con un potencial impresionante que tiene mucho por hacer y muchas alegrías que dar a la provincia de Córdoba, en especial a la capital y a esa pedanía de Santa Cruz que sería la gran beneficiada de que eso lo pongamos en valor, algo que vamos a hacer poquito a poco porque el tema de yacimientos conlleva importantes estudios, colaboraciones con universidades y es un trabajo que debe ser constante y sus resultados se ven a largo plazo. En Ategua estamos trabajando, tomamos medidas este verano a raíz del incendio fuera de las parcelas. Pusimos nuevos cortafuegos. El incendió aún así no afectó al yacimiento, solo un poco de suciedad en la piedra.

–¿Cuáles son las diferencias entre estar en un Ayuntamiento como el de Priego y pasar a la Junta de Andalucía?

–La principal diferencia es la cercanía. La cercanía que te da el gobierno local te permite estar con el vecino tomándote una cerveza y que te explique su problema. Aquí tratas directamente con presidentes de las asociaciones, con los alcaldes... Una de las grandes diferencias es también la lentitud en los trámites administrativos que tiene la Junta de Andalucía frente a una administración local, que es mucho más flexible y más ágil que la consejería. Pero aún así, no deja de ser un reto y en ello estamos.