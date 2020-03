El instituto Guadalquivir, a la vanguardia del uso de las tecnologías de la información en la UE

El instituto Guadalquivir ha recibido el sello de centro eTwinning, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, y es el único de la provincia de Córdoba que ha obtenido esta distinción, junto a 107 centros españoles, de los que 16 son andaluces.

Este sello destaca la dedicación y el compromiso activo del alumnado y profesorado de un centro educativo para promover el uso de la plataforma digital educativa y segura eTwinning, siendo ejemplos de cómo mejorar el aprendizaje del alumnado y promover valores europeos. No en vano, el principal objetivo de este programa es el de fomentar la colaboración escolar en Europa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros educativos.

Según ha informado el instituto a el Día, los centros que han obtenido este reconocimiento cuentan con una amplia visibilidad en el ámbito europeo y trabajan el uso de herramientas digitales, prácticas de seguridad en línea y enfoques didácticos creativos. Además, favorecen el desarrollo profesional del profesorado y fomentan las prácticas de aprendizaje cooperativo.

El instituto ha sido ejemplo de sinergia entre el uso de la plataforma eTwinning y el programa Erasmus + con su proyecto KA229 We are European, We are Equal (Somos europeos, somos iguales). De hecho, aparece en la publicación de noviembre de eTwinning como ejemplo de buenas prácticas y, además, ha participado en una videoanimación acerca de las ventajas de formar parte de la gran comunidad de este programa de la Comisión Europea.